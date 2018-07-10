什麼？竟然能坐在蓮葉上！來桃園就能體驗

許多年輕人前往「康莊蓮園」朝聖。（中時電子報提供）

友善列印
中時電子報
綜合報導

你以為蓮花只能用眼看、用嘴吃嗎？現在連蓮葉都能坐呢！「康莊蓮園」在園內種植蓮花並提供美味的素食餐點，其中的亮點就是開放乘坐大王蓮，目前已是最熱門的拍照、打卡景點，更是吸引許多年輕人及網美前往體驗。

「康莊蓮園」位於盛產蓮花的桃園觀音鄉，每年7-9月正值蓮花季，每到這時會開放園區內大王蓮讓大人、小孩乘坐。大王蓮原產於亞馬遜河流域，最大直徑可達3公尺，老闆會在大王蓮上放上壓克力板來分散重量，最重可乘載150公斤，讓遊客可以安心地乘坐，無論是站立、坐姿甚至是俯趴都沒問題。

大王蓮原產於亞馬遜河流域，最大直徑可達3公尺。（中時電子報提供）

大王蓮是多年的水生草本植物，一株大王蓮的葉片展開的覆蓋面積約達6-10平方米。葉子浮在水面上、大而圓，葉片呈綠色無刺，下方則是深紅色並有突起的網狀葉脈，脈上有2-3釐米長的銳刺；葉柄長而粗且密佈粗刺。遊客若是對於蓮花的生態、品種等有疑問，老闆皆會熱情回覆及提供導覽。

「康莊蓮園」提供的無菜單素食料理。（中時電子報提供）

園內提供的無菜單素食餐點也是人氣之一，每個餐點都會附上一杯具有去濕功效、清涼又退火的蓮蓬茶，以及清爽又脆口的炒水蓮、充滿荷葉香的荷葉糯米粽、味道像鹽酥雞的椒鹽炒蓮子等，可以讓遊客享用獨特的素食餐之外，還能吹著徐風、欣賞蓮花及外圍的大片稻田，再搭配著蟲鳴鳥叫，好不想受。

【康莊蓮園】

地址：328桃園市觀音區大堀村下大堀184號

電話： 03-408-1517

(中時電子報)

桃園自在遊報名網站
颱風來襲 陳金德視察抽水站防災 瑪莉亞颱風來襲 打亂金門海空交…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。