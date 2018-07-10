什麼？竟然能坐在蓮葉上！來桃園就能體驗

2018年07月10日 12:55 中時電子報 綜合報導

你以為蓮花只能用眼看、用嘴吃嗎？現在連蓮葉都能坐呢！「康莊蓮園」在園內種植蓮花並提供美味的素食餐點，其中的亮點就是開放乘坐大王蓮，目前已是最熱門的拍照、打卡景點，更是吸引許多年輕人及網美前往體驗。

「康莊蓮園」位於盛產蓮花的桃園觀音鄉，每年7-9月正值蓮花季，每到這時會開放園區內大王蓮讓大人、小孩乘坐。大王蓮原產於亞馬遜河流域，最大直徑可達3公尺，老闆會在大王蓮上放上壓克力板來分散重量，最重可乘載150公斤，讓遊客可以安心地乘坐，無論是站立、坐姿甚至是俯趴都沒問題。

大王蓮原產於亞馬遜河流域，最大直徑可達3公尺。（中時電子報提供）

大王蓮是多年的水生草本植物，一株大王蓮的葉片展開的覆蓋面積約達6-10平方米。葉子浮在水面上、大而圓，葉片呈綠色無刺，下方則是深紅色並有突起的網狀葉脈，脈上有2-3釐米長的銳刺；葉柄長而粗且密佈粗刺。遊客若是對於蓮花的生態、品種等有疑問，老闆皆會熱情回覆及提供導覽。

「康莊蓮園」提供的無菜單素食料理。（中時電子報提供）

園內提供的無菜單素食餐點也是人氣之一，每個餐點都會附上一杯具有去濕功效、清涼又退火的蓮蓬茶，以及清爽又脆口的炒水蓮、充滿荷葉香的荷葉糯米粽、味道像鹽酥雞的椒鹽炒蓮子等，可以讓遊客享用獨特的素食餐之外，還能吹著徐風、欣賞蓮花及外圍的大片稻田，再搭配著蟲鳴鳥叫，好不想受。

【康莊蓮園】

地址：328桃園市觀音區大堀村下大堀184號

電話： 03-408-1517

(中時電子報)