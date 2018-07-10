瑪莉亞颱風來襲 打亂金門海空交通

瑪莉亞颱風來勢洶洶，金門「小三通」上午仍維持正常運作。（李金生攝）

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金廈「小三通」今天上午仍維持正常往來，但因受瑪莉亞颱風來襲影響，進出旅客明顯減少許多。（李金生攝）
「小三通」航班下午將有異動，往返旅客要多加留意。（李金生攝）
相對於「小三通」水頭碼頭的冷清，尚義機場卻是人滿為患。（李金生攝）
聯合候補櫃台擠滿提著大包小包，苦等機位的旅客。（李金生攝）
尚義機場候補旅客的人數，中午仍持續增加中。（李金生攝）
尚義機場一早就湧入大批旅客，但班機在下午以後就陸續停飛。（李金生攝）

瑪莉亞颱風來勢洶洶，金門聯外交通大受影響，尚義機場聯合候補櫃台擠滿歸心似箭的旅客，「小三通」水頭碼頭的人潮則較平日少，出現一冷一熱的狀況。

金廈「小三通」今天上午仍維持正常往來，但因受瑪莉亞颱風來襲影響，進出旅客明顯減少許多，旅客服務中心十分冷清。

根據交通部航港局的最新訊息，「小三通」航班下午將有異動：迅安輪五通往返金門15：00/17：00，捷安輪五通往返金門17：30/18：30航班取消。八方輪石井-金門13：50及金門-石井10：40/15：20航班取消，蓬江輪石井-金門11：10/15：00及金門-石井16：20航班取消。

相對於「小三通」水頭碼頭的冷清，尚義機場卻是人滿為患，一早就湧入大批旅客，聯合候補櫃台擠滿提著大包小包，苦等機位的旅客，焦急寫在每個人的臉上。

金門航空站主任洪念慈指出，今天規畫的最後航班是遠東13時30分往台北、華信17時往台中和立榮17時05分往高雄。該站原希望協調航空公司加開班機，飛往較不受颱風影響的高雄，讓旅客可利用高鐵等大眾運輸系統，疏運分赴台中、台北，但因航空公司需進行防颱作業，客機都要進棚避風，未能按計畫來做。

(中時 )

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