打火兄弟神救援女騎士 一掃LINE竟讓師生相認

2018年07月10日 13:15 中時 陳淑娥

熱血男孩陳昱志擁有一股熱心助人的精神。（陳淑娥攝）

熱血男孩陳昱志投入消防工作僅2年多，但卻熱心助人。（陳淑娥攝）

層出不窮的兇殺棄屍案引發人心惶惶，但台中一名打火兄弟卻為社會注入一股暖流！清水消防分隊員陳昱志日前騎車行經中清路，發現女子機車拋錨，他犯了「職業病」搬出大小工具協助，甚至牽車到1公里遠的機車店，當2人亮出手機互掃LINE時，竟讓多年前的師生在異地重逢，更令老師許雅俐大讚「這種感動一輩子都忘不了」。

8年級熱血男孩陳昱志日前傍晚上班途中，騎車行經沙鹿區中清路時，發現女子機車拋錨停在路邊，由於職業病作祟，他立刻停車看究竟，還搬出置物箱內的大小工具，得知女子從市區趕著到海線學校授課，他二話不說牽著這台老舊機車，並要女子先騎自己的車前往機車店。

陳昱志火速牽車直奔1公里遠外的機車店，但仍不見她跟上，牽車的竟比騎車還快！他突然想起背包還放在自己的機車踏板上，且裡面還有錢包，一種不祥的預感馬上湧現，「該不會把車騎走了吧！」這名始終戴著安全帽及口罩的女子難道是詐騙集團，所幸最後終於在機車店會合。

女子脫下安全帽及口罩去買飲料，對於「素未謀面」陳昱志的神救援十分感動，並要求留下聯絡資訊，當2人拿出手機掃LINE條碼後，女子發現通訊錄早有這號人物，大喊「你是不是我學生？」也讓多年前的師生，竟在異地因熱心而意外重逢。

「沒關係，我來！」清水消防隊長李震雁表示，昱志雖投入消防工作僅2年多，但卻有一股熱心助人的精神，平常在隊上都會主動要求幫忙，甚至放假沒有回家時，也會協助出勤返隊的消防車進行清潔工作，對於他在外熱心助人一點都不意外。

(中時 )