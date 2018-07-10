下午停班課？中市府：風力雨量預報未達標準 10日全天正常上班上課

台中市10日天氣晴朗，市府表示，依中央氣象局預報，因未達停班、停課標準，今天全天正常上班、正常上課。（盧金足攝）

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「瑪莉亞颱風」直撲台灣北部，有的縣市已宣布10日下午停班停課，台中市也關心下午是否會停班課？台中市政府表示，依中央氣象局預報，因台中市未達停班、停課標準，10日全天正常上班、正常上課。至於11日是否停班課，市府將依規定參考各方資訊，盡速決定並宣布，方便民眾配合，市府也提醒，台中市大雪山、南湖大山、中央尖山、鳶嘴山、橫嶺山等各大山岳今日8時起也已列為警戒區，非持有通行證件，不得進入。

市府人事處表示，颱風是否停班課的決定與發布，各縣市政府都依據行政院人事行政總處《天然災害停止上班及上課作業辦法》辦理，相關評估標準包括平均風力、未來24小時累積雨量預測等。

氣象局預報，台中今日下午2時起24小時雨量預測，平地80至150毫米，山區150至300毫米，未達平地200毫米、山區350毫米的停班停課標準；風力預測方面，台中今日12時至晚間11時，平均風力為5至6級，陣風最大7至9級，未達平均風力7級、陣風10級的停班停課標準。因此，台中市今日均正常上班、正常上課。

市府呼籲，颱風警報期間請勿前往海邊、溪邊，以免發生危險，市府做好防災整備各項工作，提醒民眾利用風雨未加劇前檢查居家設備安全及周邊水溝是否堵塞，提前做好防颱準備。

(中時 )

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