強颱來襲 賴揆提醒明晨雨量最大

友善列印
中時

因應強颱瑪莉亞來襲，行政院長賴清德在臉書提醒，重點時間在明天清晨，1至6點是雨量最多之時，地方政府及民眾務必提高警覺、加強戒備；另外，過去颱風主要傷亡，多來自民眾冒險外出，適逢暑假期間，他呼籲民眾，今夜至明晨颱風影響最劇烈期間，非必要之時盡量不要外出。

賴揆表示，中央氣象局已於昨日23時30分，發布強烈颱風瑪莉亞海上及陸上颱風警報，今早他來到中央災害應變中心視察，並聽取工作會報。除了感謝同仁近20小時堅守崗位，也提醒各功能分組務必提高警覺，預先做好各項整備應變作為。

賴揆說，瑪莉亞颱風是今年第一個侵台的颱風，路徑為北部、東北部及中部帶來強風豪雨，重點時間在明天清晨，1至6點是雨量最多之時，地方政府及民眾務必提高警覺、加強戒備，請地方政府針對易致災高風險地區，落實預防性疏散撤離，並加強各項整備措施，如有需協助事項，中央也要主動聯繫，也請國防部隨時待命，必要時支援各地方政府解決災情。

賴揆表示，過去颱風主要傷亡，多來自民眾冒險外出，適逢暑假期間，他呼籲民眾，今日夜間至明日清晨颱風影響最劇烈期間，非必要之時盡量不要外出，以保障自身生命安全。颱風的考驗才剛要開始，請全國民眾配合政府一起守護家園，中央及地方政府會通力合作，堅守崗位，將災害的損失減至最低。此外，關於颱風過後民眾關切的物價問題，也請農委會及早因應，確保相關物價穩定。

(中時 )

關切颱風災防準備 總統視訊會議… 台南》黃偉哲爭取和緯路延伸到安…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。