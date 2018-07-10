強颱來襲 賴揆提醒明晨雨量最大

2018年07月10日 13:26 中時 張理國

因應強颱瑪莉亞來襲，行政院長賴清德在臉書提醒，重點時間在明天清晨，1至6點是雨量最多之時，地方政府及民眾務必提高警覺、加強戒備；另外，過去颱風主要傷亡，多來自民眾冒險外出，適逢暑假期間，他呼籲民眾，今夜至明晨颱風影響最劇烈期間，非必要之時盡量不要外出。

賴揆表示，中央氣象局已於昨日23時30分，發布強烈颱風瑪莉亞海上及陸上颱風警報，今早他來到中央災害應變中心視察，並聽取工作會報。除了感謝同仁近20小時堅守崗位，也提醒各功能分組務必提高警覺，預先做好各項整備應變作為。

賴揆說，瑪莉亞颱風是今年第一個侵台的颱風，路徑為北部、東北部及中部帶來強風豪雨，重點時間在明天清晨，1至6點是雨量最多之時，地方政府及民眾務必提高警覺、加強戒備，請地方政府針對易致災高風險地區，落實預防性疏散撤離，並加強各項整備措施，如有需協助事項，中央也要主動聯繫，也請國防部隨時待命，必要時支援各地方政府解決災情。

賴揆表示，過去颱風主要傷亡，多來自民眾冒險外出，適逢暑假期間，他呼籲民眾，今日夜間至明日清晨颱風影響最劇烈期間，非必要之時盡量不要外出，以保障自身生命安全。颱風的考驗才剛要開始，請全國民眾配合政府一起守護家園，中央及地方政府會通力合作，堅守崗位，將災害的損失減至最低。此外，關於颱風過後民眾關切的物價問題，也請農委會及早因應，確保相關物價穩定。

(中時 )