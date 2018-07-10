怎樣笑最討喜？台灣人最喜歡半月型笑容

鄭信忠說，要訂做完美的笑容可練習咬筷子(圖／台北醫學大學提供)

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時報周刊

五百年來，蒙娜麗莎的微笑被世人公認是世上最完美的笑容；到了21世紀到，微笑已從靜態變成動態。台北醫學大學口腔醫學院今天公布一項有趣的調查，發現台灣最喜歡的笑容呈半月型，也就是上排牙齒下緣與下唇弧線一致。

北醫大口腔醫學院副院長鄭信忠團隊調查全台773人喜歡的微笑曲線，結果發現，正面微笑曲線以「平行一致（parallel）」最受歡迎，也就是上排牙齒下緣與下唇弧線一致，獲得52%以上的民眾喜愛。

露齒微笑也有黃金比例，鄭信忠表示，調查顯示，微笑時露出上排8到9顆牙齒最剛好，分別有超過3成3及2成1的民眾表達喜歡，也就是露出第一到第二小臼齒之間。以此標準來看，第一名模林志玲的微笑最完美動人，而超人氣的韓國影星裴勇俊及李英愛的微笑，也符合黃金比例。

側臉呈現的微笑，男女喜歡的角度大不同。鄭信忠說，男女雖在笑容偏好上大致相同，不過在1/2側面的微笑曲線，女性最喜歡半月型微笑，但男性喜歡笑得更開，也就是上排牙齒下緣與下唇更平行的笑容；且台灣人也比外國人喜歡笑得更開的笑容。

調查中也發現，台灣人跟西方人喜歡的微笑角度差異不大，國外文獻指出，有84.4%的西方人喜歡呈半月型的parallel笑容，韓國人則與臺灣更接近，有60%較喜歡parallel。

鄭信忠表示，不同的世代微笑方式也不同。中古世紀女人的笑，幾乎跟蒙娜麗莎一樣，都是抿嘴含蓄的微笑，且不露齒，因為在那個年代認為，露齒不雅觀；現代人則喜歡放得開、笑得燦爛的微笑。要讓自己擁有甜美的笑容，除了要有

一口健康的口顎系統及整齊排列的牙齒，建議民眾每天用門牙輕輕地咬住木筷子練習，訂做屬於自己的完美微笑。

(時報周刊)

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