睽違36年再復站 林榮新光車站華麗登場

2018年07月10日 13:37 中時 張祈

林榮新光車站由新光兆豐出錢、出地，打造花東唯一的地下車站。（張祈攝）

天井設計讓站內光線明亮又通風。（張祈攝）

睽違36年林榮新光車站今舉行啟用典禮。（張祈攝）

36年前因鐵路截彎取直廢站的林榮車站，7年前因台東鐵路拓寬，地方復站陳情不斷，才在中央、企業的合作下達成共識，由新光兆豐出錢、出地，打造花東唯一的地下車站，今天風光啟用，前衛設計吸引鐵道迷朝聖，當地居民也來探望老朋友復出，直說變得又高級、又漂亮。

再次復出的「林榮新光站」由新光兆豐股份有限公司出資3.3億，是首座花東鐵路地下車站，雖是簡易站，但一等站設計規格，地下二層，為自然採光通風設計，有2座岸壁式月台，月台長度260公尺，場站距地面高度約8.5公尺，一下車就是兆豐農場。

啟用典禮盛大舉辦，包括前副總統吳敦義、立委蕭美琴、鄭天財，兆豐董事長吳邦聲帶領集團成員一同出席，吳敦義指出，車站申請復站期間，正值行政院長任內，對地方同心印象深刻，也期盼林榮車站發揮效能，帶進觀光希望。

兆豐董事長吳邦聲說，未來會持續進行周邊整體環境規劃，營造觀光車站氣氛。住在鳳林的85歲劉伯伯說，林榮站廢站後，搭車都要到6公里遠的鳳林車站搭車，年紀大開車不方便，現在新站啟用，走路就能到車站，新的車站又大又涼快，以後要經常搭車去旅遊。

花蓮段長吳金添指出，目前班次上下行各有3班區間車及1班莒光號停靠，在立委徐榛蔚、鄭天財的協助爭取之下，8月台鐵改點後將增加停靠往返各一列普悠瑪及往返各2列環島觀光列車，10月份會在改點，增加莒光號、普悠瑪上下行各一列次。

(中時 )