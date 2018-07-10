台南》黃偉哲爭取和緯路延伸到安平 打通安平交通壅塞

2018年07月10日 13:42 中時 曹婷婷

針對安平交通雍塞，民進黨台南市長參選人黃偉哲10日和競選總部發言人郭國文及市府工務局代表會勘和緯路五段，爭取「和緯路五段延伸」工程，開闢從市區進入安平的另一條道路，打通後，和緯路五段將連接民權路，分流安平地區車輛，緩解進出安平擁擠的交通問題。

工務局副局長陳世仁表示，這是打通台南市核心區北側內環道路最後一哩路，已向內政部營建署爭取納入生活圈建設計畫補助。和緯路為台南市東西向主要道路，該計畫道路總長約5.3公里，已開闢約4.3公里。

陳世仁指出，和緯路五段延伸道路全長約1公里、寬30公尺，經費約3億,000萬元，完成後，將有效分流安平地區車輛、完善防救災道路系統、提升行車安全性及架構環狀路網等功能。

黃偉哲指出，安平因有安平老街、安平古堡、安平樹屋、億載金城等多個熱門旅遊景點，車流龐大，過去由安平路及民權路進出，分流不足也常常導致壅塞的現象，常接獲民眾陳情希望增加替代道路，繼3年前和緯路拓寬工程後，五段延伸工程今天也獲正面回應。

黃偉哲說，交通是重要民生問題，本於立委職權，現在就會積極向中央爭取預算，也妥善處理用地徵收問題，期能順當地推動和緯路五段延伸工程，跟市府一起努力，讓民眾享有更便利的交通環境，更帶動安平地區的發展。

市議員蔡旺詮、呂維胤、唐碧娥、議員參選人林士傑、黃偉展、李啟維、沈震東也到場關切。

(中時 )