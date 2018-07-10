影》大雨來了！泰急展開第3波救援 洞內剩餘5人可望脫困

2018年07月10日 13:44 中時電子報 蔡萱 、 楊幼蘭

泰國清萊府受困睡美人洞13名足球隊員困難重重的救援行動引發世人關注，受困10多日的一行人終於在前兩日陸續被救出，目前洞穴中還有4名少年與教練仍受困洞穴中。泰國救援團隊也在今天下午記者會上表示，第3波救援行動已經在中午前展開，這一波有望可以將所有受困的人都救出。

據《衛報》（The Guardian）報導，泰國當局證實，今天的救援行動已經於當地時間上午10點展開，這次有19名潛水人員入進入洞穴，如果一切順利，今天可望救出最後4名少年和教練，而陪少年留在山洞的1名醫生和3名海豹突擊隊成員也都可能在今天一起離開山洞。

救援行動最高指揮官、清萊府（Chiang Rai）代理省長納隆薩（Narongsak Osatanakorn）說，「各位看到雨勢，可能會心存懷疑。可是今天一早第三波行動就已經展開」。儘管下了一夜大雨，但洞穴的狀況並沒有太大的改變。

由於目前救援順利，但都以4人為限，昨天泰國官員一度建議，可能要把25歲的教練艾卡波（Ekaphol Chantawong）單獨留在洞內一晚。不過救援人員今天說，他們會把受困的剩下5人全部救出來。

納隆薩昨晚在第2波救援行動後表示，成功再救出4名少年，救援每名少年的時間比預期快少了2小時，這4名獲救的少年健康狀況很好，可以進食稀飯。行動後需要約20小時休息以及準備相關器材，計畫在10日計畫再救出4人。

目前仍留在洞內的有4名少年以及他們的教練，救援團隊除了和雨季賽跑，趕在水位高漲前之外，專家也表示現在洞內的含氧量只剩15%，這種情況可能讓正常人出現高山症。

據《每日郵報》（DailyMail）報導，一名泰國醫生透露，8名獲救少年中的兩名因肺病接受治療，而另外6名少年則出現體溫過低的症狀。

(中時電子報)