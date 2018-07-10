影》大雨來了！泰急展開第3波救援 洞內剩餘5人可望脫困

泰國人員10日展開第三波救援行動，準備救出泰北睡美人洞內的最後4名少年和足球隊教練，而特斯拉汽車執行長馬斯克也帶著迷你潛艇前往馳援。圖為馬斯克在推文中所公開的現場照片。（美聯社）

友善列印
中時電子報

泰國清萊府受困睡美人洞13名足球隊員困難重重的救援行動引發世人關注，受困10多日的一行人終於在前兩日陸續被救出，目前洞穴中還有4名少年與教練仍受困洞穴中。泰國救援團隊也在今天下午記者會上表示，第3波救援行動已經在中午前展開，這一波有望可以將所有受困的人都救出。

據《衛報》（The Guardian）報導，泰國當局證實，今天的救援行動已經於當地時間上午10點展開，這次有19名潛水人員入進入洞穴，如果一切順利，今天可望救出最後4名少年和教練，而陪少年留在山洞的1名醫生和3名海豹突擊隊成員也都可能在今天一起離開山洞。

救援行動最高指揮官、清萊府（Chiang Rai）代理省長納隆薩（Narongsak Osatanakorn）說，「各位看到雨勢，可能會心存懷疑。可是今天一早第三波行動就已經展開」。儘管下了一夜大雨，但洞穴的狀況並沒有太大的改變。

由於目前救援順利，但都以4人為限，昨天泰國官員一度建議，可能要把25歲的教練艾卡波（Ekaphol Chantawong）單獨留在洞內一晚。不過救援人員今天說，他們會把受困的剩下5人全部救出來。

納隆薩昨晚在第2波救援行動後表示，成功再救出4名少年，救援每名少年的時間比預期快少了2小時，這4名獲救的少年健康狀況很好，可以進食稀飯。行動後需要約20小時休息以及準備相關器材，計畫在10日計畫再救出4人。

目前仍留在洞內的有4名少年以及他們的教練，救援團隊除了和雨季賽跑，趕在水位高漲前之外，專家也表示現在洞內的含氧量只剩15%，這種情況可能讓正常人出現高山症。

據《每日郵報》（DailyMail）報導，一名泰國醫生透露，8名獲救少年中的兩名因肺病接受治療，而另外6名少年則出現體溫過低的症狀。

(中時電子報)

李克強會晤梅克爾 同聲反對貿易…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。