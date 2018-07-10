日本電影黑幫教父鈴木清順回顧展 高雄電影館登場

2018年07月10日 13:53 中時 李義

「拍片從不超過預算、不拍多餘鏡頭、賦予通俗劇情藝術性」這是日本電影黑幫教父鈴木清順的拍片3大原則，卻也是許多導演都做不到的。令人遺憾，他去年辭世，後進們只能遙望，高雄電影館舉辦特展，供影迷追憶大師。

電影拍攝過程，浪費大量底片再剪輯，預算一再追加，如何要兼顧藝術與票房是許多導演共通卻一直無法克服的難題，但是，鈴木清順做到了。

鈴木清順從早年的黑幫Cult片教父，到晚年被譽為奇幻大師，作為日本電影界永遠的頑童與影像實驗家，2005年《狸御殿》是他最後執導且最具亞洲知名度的電影。

去年以93歲高齡辭世，電影內獨特的色彩視覺美學，人稱「清順美學」，1967年《殺手烙印》讓他冠上黑幫Cult教父稱號，本片更影響吉姆賈木許、吳宇森等名導，堪稱另類影史教科書經典。

他也曾歷經低潮，被打壓10年後的復出之作，1980年《流浪者之歌》即拿下柏林影展榮譽大獎，迎向鈴木清順在日本享有極高地位「大正浪漫三部曲」的開端，另外兩部為《陽炎座》、《夢二》；王家衛深愛《夢二》主題曲，後更引用到電影《花樣年華》中。

高雄市電影館於7月14日至7月21日獻上「電影歌舞伎：「鈴木清順之鏡像迷宮」影展，紀念並回顧，蒐羅他最具個性5部代表作，限量10場於高雄獨家放映。

高雄市電影館10日舉辦特展記者會，高市電影館館長楊孟穎、日本台灣交流協會高雄事務所所長中郡錦藏、策展人暨本館副館長黃●（日告）傑，啟動日本原裝的「開鏡儀式」，一同敲下特備的日本酒樽，象徵滿滿的福氣與祝福。

電影館表示，「開鏡儀式」在日本多用於節慶、典禮場合，此次更預祝本展票房長紅，於現場掀開活動高潮，亦象徵電影館戮力將時代美學引薦給台灣影迷的里程碑。

(中時 )