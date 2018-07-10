馬英九被起訴 邱太三完成任務下台？

2018年07月10日 13:55 中時電子報 張達智

三中案偵結，前總統馬英九被起訴。（報系資料照 王英豪攝）

昨（9日）傳出內閣人事異動，法務部長邱太三被媒體點名，指他完成廢除特偵組、起訴馬英九等，府院可能規劃他接任總統府副秘書長。就這麼巧，今天三中案偵結，北檢不但起訴馬英九，還請求法院從重量刑。

北檢今起訴前總統馬英九，指他主導三中交易案，涉嫌賤賣黨產，致國民黨遭受約72億元損失，依證交法及背信等罪嫌起訴。檢方甚至痛批馬英九「惑於權位，密室暗議」、「犯後飾詞狡辯，態度不佳」，請求法院從重量刑。

而昨日風傳媒披露內閣將改組，府院有意讓法務部長邱太三接任總統府副秘書長。風傳媒指出，邱太三完成廢除特偵組、檢調指標人事異動，甚至讓馬英九前總統被起訴；

此外，邱還當蔡英文「擋子彈的箭靶」，在司改、同婚、扁處遇、廢死等議題上，力抗司改團體、性別團體及深綠團體。

事實上，馬英九不但被起訴，原本一審被判無罪的洩密案，今年5月也被高院逆轉改判有罪、判刑4月。而邱太三被問到馬英九遭判刑，他表示「判刑4月，量刑合理」。

除洩密案、三中案，北檢目前仍針對馬遭告發大巨蛋涉圖利遠雄、富邦併台北市銀行涉圖利、國發院土地開發涉圖利元利建設等案，將馬列他字案被告。

(中時電子報)