4成8上班族沒颱風假！民生服務、媒體出版兩大慘業

2018年07月10日 13:52 工商 劉馥瑜

強颱瑪莉亞來襲，1111人力銀行今（10）發布最新調查指出，4成8受訪上班族表示，即使政府已公告停班停課，仍須到職上班，從產業交叉分析，「民生／服務」從業人員被要求一律到班或禁假的比例最高；而「媒體／出版」工作者則是被要求輪值班之冠，成為颱風天的兩大「慘」業。

1111人力銀行公共事務部暨職涯發展中心總經理李大華分析，所謂「颱風假」並非相關勞動法令內所規定的「假別」，而是因受到天然災害導致必須停止勞動，且在《勞基法》有關颱風休假原則，雇主遇到颱風假，不得強迫勞工上班，勞工也可以拒絕上班，雇主不需支付當天薪資，但若勞工選擇上班，雇主須加發一天工資，或給予補休假一天，屬於企業自主性管理範圍。

李大華進一步解釋，台灣多數企業基於服務精神或產業特殊使然，必須在颱風天維持正常營運，使得部分上班族得冒著風雨工作，其中，以民生服務業感受最深刻，為了滿足多數消費者因防颱準備而衍生的採購需求，致使從業人員到班、禁假比例居各產業之冠；而為掌握颱風動態及各地災情訊息，媒體工作者冒著風雨前往公司輪值班，亦屬業界常態，甚至被臨時取消休假，急call召回支援採訪更是時有所聞，成為颱風假的邊緣人。

至於颱風天的出勤該如何計算給薪？1111調查發現，停班但工資照給的佛心企業只占3成，另有1成8的上班族，雖然停班，但公司不給薪，5.2％的人停班，但之後需用自己的年假或補休折抵。

李大華指出，基於「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」，颱風當天地方政府發佈颱風停班公告，當地企業、居住當地勞工及上班途中必經當地之勞工，可以颱風天通勤及工作安全考量之因素，請假一天，企業不得拒絕，亦不得影響員工全勤、考績等權益；雖未規定企業必需負擔當日未到職員工之薪資成本，但建議企業對於當日出勤之員工加倍給薪或補休假一天，並提供員工安全的通勤方式及工作環境。因此，無論企業是否配合當地政府施放颱風假，但若苛扣員工全勤、考績或加倍扣薪，則屬違法行為。

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