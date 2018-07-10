中市紅龍果試銷加拿大 拓展國際市場

今年氣候穩定，台中市生產的紅龍果產量多，品質優良甜美多汁！（陳世宗翻攝）

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台中市試銷到加拿大的火龍果，經由特殊包裝及整櫃保鮮處理，有助拓展台中紅龍果外銷通路。（陳世宗翻攝）

台灣水果陸續出現產銷失衡、造成價格慘跌！台中市政府農業局為替果農尋找新出路，積極開拓台中農產品外銷通路；在貿易公司協助下，將試銷2160公斤紅龍果到加拿大多倫多市，預計7月11日封櫃從高雄港開往多倫多，在多倫多連鎖超市販售。

農業局指出，今年氣候穩定，台中生產紅龍果產量多，品質優良甜美多汁，市府除積極尋找外銷通路外，更配合農委會農糧署政策，於6月中旬啟動調節措施；如電商預購、企業訂購、農民市集行銷、紅龍果收購加工等；期盼讓產銷趨於穩定帶動台中農產業發展。

近期南部火龍果價格慘跌！果農心痛說，去年紅龍果頂級品1台斤可賣到100至120元，次級品批發價也有40至50元；今年火龍果價格大顆1台斤批發價只有20多元，6至8兩小顆只賣3塊到8塊。盤商專收大顆、不收小顆，讓不少果農入不敷出。

農業局長王俊雄說，中市將試銷到加拿大多倫多市的火龍果，11日封櫃從高雄港開往多倫多，這批紅龍果經由特殊包裝及整櫃保鮮處理，如這次實驗運送銷往加拿大能成功保鮮30至45天；明年貿易商將擴大採購數量，有助拓展台中紅龍果的外銷通路。

外埔區果農強調，去年火龍果賣得不錯，讓全台不少果農跟進搶種火龍果，造成產銷失衡；建議農委會應針對每種水果落實登記制度，讓大家都可以在公開資訊的平台查詢當季產量，避免發生供過於求的問題。

(中時 )

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