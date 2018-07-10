瑪莉亞來襲！國防部災變中心一級開設、3.5萬兵力待命

AAV7 進駐蘇澳鎮公所。（國防部提供）

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楊佳穎
蘭指部南澳鄉預置兵力以鐵運進駐南澳高中。（國防部提供）

瑪莉亞颱風來襲，國防部指出，國軍目前待命兵力計3萬5千餘人，另有裝備計航空輸具、艦艇、車輛及工程機具等40類4,092輛（部），可有效支援任務；另外，國防部長嚴德發也於上午10時進入國防部災害應變中心參加總統蔡英文主持的視訊會議，除報告國軍災防整備情形外，也指示各作戰區掌握天氣風險，配合地方政府實施土石流潛勢區撤離等相關作為，盡力協助災防整備工作。

國防部10日表示，因應「瑪莉亞颱風」可能對台灣地區造成影響，國防部及第二、三、五作戰區（花東、北部、中部地區）災害應變中心已提升為一級開設，馬防部與東引指揮部二級開設，其餘維持常態開設。

國防部進一步表示，國軍目前待命兵力計3萬5千餘人、裝備計航空輸具、艦艇、車輛及工程機具等40類4,092輛（部），可有效支援任務；此外，林口下湖西營區、蘇澳中正基地各預置AAV7兩棲突擊車2輛，陸軍航特部及海軍陸戰隊亦完成特戰小組預置兵力10組124人派遣規劃，將依令進駐新北烏來及苗栗泰安等10個災害潛勢區。國軍各級醫院及衛生部隊亦完成醫療小組整備計154組共525人，待命投入災區，協助傷患醫療照護與後送作業。

國防部進一步指出，各作戰區與地方政府均已完成聯繫，目前已派遣兵力3百餘人及輪車68輛，協助烏來、瑞芳、平溪、雙溪、三星、壯圍、五結、秀林、豐濱等9處鄉鎮，協助執行土石流警示區鄉民預防性撤離及預警掌握，後續將依需求派遣兵力協助各項災防工作。

國防部強調，將密切關注「瑪莉亞颱風」後續發展，在確保官兵安全前提下，配合地方政府執行各項災防任務，全力確保民眾生命財產安全。

(中時 )

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