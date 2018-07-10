關切瑪莉亞颱風動態 賴揆籲：做好防颱準備

2018年07月10日 14:16 中時 葉書宏

行政院長賴清德今（10）日上午視導「瑪莉亞颱風中央災害應變中心」瞭解颱風最新動態及應變作為。（葉書宏翻攝）

行政院長賴清德今（10）日上午視導「瑪莉亞颱風中央災害應變中心」瞭解颱風最新動態及應變作為。（葉書宏翻攝）

行政院長賴清德今（10）日上午視導「瑪莉亞颱風中央災害應變中心」瞭解颱風最新動態及應變作為。賴清德表示，瑪莉亞颱風是今年第一個侵襲台灣的颱風，氣象局預估其路徑將為北部、東北部及中部各地帶來強風豪雨，地方政府及民眾應提高警覺，加強戒備。地方政府如需協助，中央應主動聯繫，提供必要協助。也請國防部隨時待命，必要時支援各地方政府。

賴清德表示，依據氣象局資料，瑪莉亞颱風將於今日下半日帶來強風豪雨，尤其明（11）日清晨1-6時預估雨量最多，因此請地方政府針對易致災高風險地區，務必做好準備，落實預防性疏散撤離及加強各項整備措施。

此外，適逢暑假，呼籲民眾在今日夜間至明日清晨颱風影響最劇烈期間，非必要盡量不要外出，以保障生命安全。

賴清德強調，颱風的考驗才剛要開始，請全國民眾配合政府一起守護家園，中央及地方政府通力合作，堅守崗位，將災害的損失減至最低。另外，颱風過後民眾關切的物價問題，也請農委會及早因應。

賴清德表示，為因應瑪莉亞颱風來襲，內政部葉俊榮部長及各部會同仁於昨（9）日下午二級開設中央災害應變中心，在昨天晚上升級為一級開設，近20小時來堅守崗位，非常辛苦，他對此亦表示肯定與感謝。

中央災害應變中心指揮官、內政部長葉俊榮表示，瑪莉亞颱風暴風圈快速接近中，今日入夜後各地風雨將逐漸增強，土石流及坡地災害風險較高的縣市政府，包括新北市烏來、三峽、新店地區，桃園市復興區，新竹縣尖石、五峰地區等，務必掌握時機，徹底落實執行預防性疏散撤離工作。

葉俊榮表示，瑪莉亞颱風預估為北部帶來強風豪雨，請地方政府宣導民眾勿至沿海地區觀潮戲水。另針對停泊漁港避風的漁船漁工，也要盡力協助其上岸，請農委會協調地方政府留意。此外，颱風來襲適逢大潮，可能導致都會地區積淹水，經濟部水利署已完成各地區抽水站及抽水機運作調度，請地方政府亦加強戒備。

指揮官並請中央氣象局持續監控颱風動態發展、確實掌握颱風路徑，並提供即時、正確且更實用的情資研判資料，供地方政府彈性操作各項應變作為。

中央氣象局表示，根據最新資料顯示，瑪莉亞颱風暴風圈正快速向台灣東北部近海接近，預估今日傍晚接觸台灣東北部陸地，各地風雨將逐漸明顯。

適逢大潮期間，台灣西半部、東北部及馬祖沿海低窪地區應防海水倒灌及淹水。目前台灣北部、西南部、東半部濱海地區及綠島、蘭嶼、恆春半島、馬祖已有長浪出現，請避免前往海邊活動。

(中時 )