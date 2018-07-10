豐陽國中美術班趕在颱風前完成187公尺牆面彩繪

豐陽國中美術班趕在颱風前完成187公尺牆面彩繪，讓市議員張瀞分感動不已！（陳世宗翻攝）

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台中市豐原區東豐自行車道旁出現打卡新亮點！來自豐原區豐陽國中美術班的孩子連續5天馬拉松彩繪汙水處理廠牆面，趕在颱風來襲前彩繪完成長達187公尺長的牆面，從自行車道旁葫蘆墩圳舊取水口到豐榮水利之碑的牆面上，學生們畫上了五顏六色的圖案，有在地景點、農特產，有騎自行車嬉鬧大笑的孩子，還有傳說中的水神及性感的瑪麗蓮夢露……吸引許多遊客駐足拍照。

東豐自行車道是台中市知名的自行車道，每到假日遊客如織，甚至有不少國外觀光客慕名而來；自行車道行經豐原區朴子里的路段旁，就是葫蘆墩圳的舊取水口及歷史建築「豐榮水利之碑」。

台中市議員張瀞分爭取台中市政府觀光旅遊局經費，重新整建從自行車道通往豐榮水利碑的巷道鋪面後，更進一步安排豐陽國中學生彩繪自行車道旁汙水處理廠的外牆。

指導老師王南人說，參與彩繪的23名學生除1名已經就讀高中的校友及1名在校生，其他都是豐陽國中美術班應屆畢業生，學生和家長非常感謝張瀞分議員為他們爭取這麼好的工讀及學習機會。

過去美術班的學生也曾有彩繪牆面的經驗，大約都花2天的時間，這次挑戰長達187公尺的牆面算是破紀錄，學生們一連5天，每天早上8點開工，期間還遇到豪大雨，難以預測的天候因素；也讓孩子學會緊急應變及分工合作的重要性，出太陽時趕緊處理棚架外的牆面畫作，下雨的時候再彩繪棚架內的牆面。

市議員張瀞分說，感謝指導老師一路耐心教導陪伴，也感謝學生們為社區增添色彩，看到學生們神采奕奕，熟練的調漆料，爬上爬下揮舞刷子，真的很感動。

學生們開心的說，能利用暑假來彩繪這麼長的牆面真的很幸運，雖然全身到處沾了油漆、顏料，還要忍耐一會兒出太陽、一會兒下雨的多變天氣，但想到以後自己的彩繪作品將讓數以百萬計的遊客欣賞，還可以自豪的說:那是我畫的，就覺得太棒了！

(中時 )

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