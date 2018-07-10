國軍因應颱風 待命兵力3萬5千人

2018年07月10日 14:21 中時 呂昭隆

AAV7 進駐蘇澳鎮公所。（國防部提供）

國防部今(10)日表示，因應「瑪莉亞颱風」可能對臺灣地區造成影響，國防部及第二、三、五作戰區(花東、北部、中部地區)災害應變中心已提升為一級開設，馬防部與東引指揮部二級開設，其餘維持常態開設。

國防部指出，參謀總長李喜明上將於上午8時主持國防部災害應變中心管制會議，持續要求各單位秉持「料敵從寬、禦敵從嚴」原則，嚴密掌握颱風動態，俾能適時調整國軍兵力部署，第一時間協助地方政府執行各項災防任務。此外，部長嚴德發先生也於上午10時進入國防部災害應變中心，參加蔡總統主持的視訊會議，部長除了向總統報告國軍災防整備情形外，並且指示各作戰區掌握天氣風險，配合地方政府實施土石流潛勢區撤離等相關作為，盡力協助災防整備工作。

國防部進一步表示，國軍目前待命兵力計3萬5千餘人、裝備計航空輸具、艦艇、車輛及工程機具等40類4,092輛(部)，可有效支援任務。此外，林口下湖西營區、蘇澳中正基地各預置AAV7兩棲突擊車2輛；陸軍航特部及海軍陸戰隊亦完成特戰小組預置兵力派遣規劃，計有10組124人，將依令進駐新北烏來及苗栗泰安等10個災害潛勢區；國軍各級醫院及衛生部隊，亦完成醫療小組整備計154組共525人，待命投入災區，協助傷患醫療照護與後送作業。

國防部進一步指出，各作戰區與地方政府均已完成聯繫，目前已派遣兵力3百餘人及輪車68輛，協助烏來、瑞芳、平溪、雙溪、三星、壯圍、五結、秀林、豐濱等9處鄉鎮，協助執行土石流警示區鄉民預防性撤離及預警掌握，後續將依需求派遣兵力協助各項災防工作。

(中時 )