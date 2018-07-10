泰片《把哥哥退貨可以嗎》男女主角來台宣傳

2018年07月10日 14:56 中時 陳麒全

韓團「2PM」泰國成員尼坤。（陳麒全攝）

韓團「2PM」泰國成員尼坤。（陳麒全攝）

烏拉薩雅斯帕邦德（Yaya）。（陳麒全攝）

烏拉薩雅斯帕邦德（Yaya）。（陳麒全攝）

烏拉薩雅斯帕邦德（Yaya）。（陳麒全攝）

烏拉薩雅斯帕邦德（Yaya）。（陳麒全攝）

烏拉薩雅斯帕邦德（Yaya）。（陳麒全攝）

桑尼蘇莞門坦諾（Sunny）。（陳麒全攝）

桑尼蘇莞門坦諾（Sunny）。（陳麒全攝）

桑尼蘇莞門坦諾（Sunny）。（陳麒全攝）

Sunny親切的幫影迷簽名和大玩合照自拍。（陳麒全攝攝）

Sunny親切的幫影迷簽名和大玩合照自拍。（陳麒全攝攝）

泰國電影《把哥哥退貨可以嗎》的劇組成員包括男主角桑尼蘇莞門坦諾（Sunny）、與女主角烏拉薩雅斯帕邦德（Yaya）與該影片導演維塔亞東俞揚在10日上午搭機抵達台灣，晚上將出席3場首映見面會。（陳麒全攝）

泰國電影《把哥哥退貨可以嗎》的劇組成員包括男主角桑尼蘇莞門坦諾（Sunny）、與女主角烏拉薩雅斯帕邦德（Yaya）與該影片導演維塔亞東俞揚在10日上午搭機抵達台灣，晚上將出席3場首映見面會。

泰國電影《把哥哥退貨可以嗎》的劇組成員包括男主角桑尼蘇莞門坦諾（Sunny）、與女主角烏拉薩雅斯帕邦德（Yaya）與該影片導演維塔亞東俞揚在10日上午搭機抵達台灣，晚上將出席3場首映見面會。

泰國電影《把哥哥退貨可以嗎》的劇組成員包括男主角桑尼蘇莞門坦諾（Sunny）、與女主角烏拉薩雅斯帕邦德（Yaya）與該影片導演維塔亞東俞揚在10日上午搭機抵達台灣，晚上將出席3場首映見面會。

泰國電影《把哥哥退貨可以嗎》的劇組成員包括男主角桑尼蘇莞門坦諾（Sunny）、尼坤（Nichkhun）與女主角烏拉薩雅斯帕邦德（Yaya）與該影片導演維塔亞東俞揚在10日上午搭機先後抵達台灣，晚上將出席3場首映見面會。

桃園機場第一航廈入境聚集了許多影迷在大廳守候接機，看到Yaya和Sunny出現，影迷們高興大叫，Yaya和Sunny也親切的幫影迷簽名和大玩合照自拍。

韓團「2PM」泰國成員尼坤，在《把哥哥退貨可以嗎》片中飾演烏拉薩雅斯帕邦德Yaya的天菜男友，卻被影帝桑尼蘇莞門坦諾Sunny飾演的魯蛇哥哥百般刁難，劇情幽默又感人，電影也將7月20日在台上映。

(中時 )