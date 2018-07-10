工廠變公園！大雅區兒6公園明年2月完工

2018年07月10日 14:33 中時 陳淑娥

大雅區兒6公園動土典禮10日舉行，台中市長林佳龍（中）持金鏟祈求工程順利。（陳淑娥攝）

大雅區兒6公園明年即將誕生，長輩帶著孩子露出期盼已久的興奮表情。（陳淑娥攝）

工廠變公園！大雅區二和里本身無公園設施，民眾必須要到鄰近的公園休憩，市府投入總經費約4億4500萬元新闢兒6公園，設置12感官遊具讓各年齡層孩童皆可使用，10日舉行動土典禮，預計明年農曆年前完工。

市長林佳龍上午在新建工程處長葉双福陪同下，主持大雅區兒6公園新闢工程開工祈福典禮，大雅區長林華彬、市議員張雅旻也前往共襄盛舉，立法委員洪慈庸、市議員吳顯森、蕭隆澤、張立傑、賴朝國服務處代表也到場致意。

市府努力將「工廠變公園」！林佳龍表示，二和里附近高樓林立，開闢前公園用地範圍內都是鐵皮屋工廠，對周邊生活環境影響很大，未來增加兒童遊樂設施完工後，可以想像阿公阿嬤帶著孫子，在公園遊玩休憩的幸福感。

二和里長陳明村說，平常民眾都必須到隔壁里的三和公園或大容公園休憩，透過聯署總算有了自己的公園；吳小姐也特地帶著小孩共襄盛舉，她說，走幾步路就有公園，以後來玩就更方便了。

建設局指出，市府投入總經費約4億4500萬元新闢兒6公園，腹地0.6公頃，規劃以兒童遊戲場作為公園中心，採用12感官式遊樂設施，包含大碗公溜滑梯、蜂巢攀爬塔、行星爬架、友善沙坑、挖土機遊具等，讓各年齡層孩童皆可使用，預計明年2月完工。

(中時 )