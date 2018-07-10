花蓮》花蓮傅縣長父喪公祭冠蓋雲集

2018年07月10日 14:39 中時 范振和

花蓮縣長傅崐萁父喪公祭，花蓮縣各界代表數以千計，前往上香致意。（范振和攝）

花蓮縣長傅崐萁父喪，送父親最後一程，他忍不住淚流滿面。（范振和攝）

花蓮縣長傅崐萁父喪公祭，國民黨主席吳敦義率先上香主祭。（范振和攝）

花蓮縣長傅崐萁父喪，10日上午公祭，現場冠蓋雲集，國、民、親和無黨籍黨政大咖齊聚一堂，吳敦義、吳伯雄、王金平、郝龍斌、張善政、施明德、柯建銘等多人弔唁，傅淚眼細看父

親傅兆林老先生生平事略影片，感恩全國親朋好友送老爸最後一程。

國民黨主席吳敦義代表致哀時，闡述傅崐萁父親享壽87歲的傅兆林老先生一生豐功偉業，表示傅兆林是台灣光復後第一代土木工程師，民國66年至72年，任職住都局東區工程處長時，舉家遷居花蓮，主導台灣東部花東兩縣重大基礎建設。

民國66年上任後第一天，前往視察雨水下水道工程，因混凝土施作不良，當場要求全數打掉重做，一絲不苟的打拚做事精神，確保公共工程品質，專業嚴謹作風，贏得工程界讚許。

傅崐萁對來自全國各行各業、地方團體代表與數以千計親朋好友的關愛，表達由衷感激。他表示，從民國66年舉家遷到花蓮至今，父親在地方鋪橋造路，畢生秉持硬頸、清廉的精神，將堅忍血脈傳承下一代，他和太太徐榛蔚會持續為花蓮打拚。

在播映傅兆林老先生生平事蹟影片時，原本強忍悲痛的傅崐萁紅了眼眶，後來憶及父恩，再也忍不住淚流滿面。歷任花蓮縣長吳水雲、王慶豐、謝深山和縣議長賴進坤等多位地方政要，紛紛上前致意，花圈、花海綿延數里，放眼望去，盡是出家人與在家眾，場面肅穆莊嚴極了。

(中時 )