世足》給「丁丁」一個公道 世足賽還他「英超之王」

2018年07月10日 14:40 中時 陳志祥

如果「丁丁」是個人才，2018俄羅斯世足賽4強賽的比利時與法國之戰，就該還給比利時球星「丁丁」德布勞內一個公道！讓他有機會展開中場大將的能耐，扳回失去本季英超聯賽「年度最佳球星」、「足球先生」獎項的顏面。

英超聯賽的曼城在本季以32勝4平2敗的戰績稱王，獲得聯賽100積分打破英超紀錄，成為英超史上第1支「100分」封王的球隊，曼城總教練瓜迪奧拉盛讚球隊中場球星德布勞內是贏球的關鍵人物。

德布勞內挾著本季英超的好表現，在俄羅斯世足賽，再一次證明他應是「英超之王」。因為今年他效力的英超聯賽曼城隊奪下冠軍，可是「年度最佳球員」與「英超足球先生」大獎卻不是他。

很多球界專家與球評都為「丁丁」抱不平，他是曼城奪冠的最大功臣，但在英超足球先生與年度最佳球員獎輸給排名第4的利物浦前鋒薩拉（Mohamed Salah）。而薩拉今年世足賽代表埃及出賽，小組賽就打包回家了。

「丁丁」在本季英超聯賽是擔任進攻中場，除了進球並有16次漂亮助攻的「助攻王」，尤其好幾個漂亮的「世界波」勁射入網，他是公認最全方位的優秀球員，也是曼城奪冠的大功臣。

擁有「中場指揮官」能耐的德布勞內可以帶動球隊發動攻擊，而且具有強大智慧與指導能力，進攻視野極佳，傳球到位、只有1個硬幣的誤差；這次8強賽比利時對決巴西即是德布勞內射進致勝球。

德布勞內與本季英超聯賽的個人大獎失之交臂，他的曼城隊友與比利時隊友都想幫他出一口氣，比利時總教練馬丁尼茲（Roberto Martinez）也覺得不公平，認為曼城能夠贏得英超聯賽冠軍，那是因為穩健而有力的中場力量。

因此本屆世足賽比利時也借用德布勞內「中場引擎」的功能，發揮供輸力量一路殺進前4強，德布勞內沒有讓總教練看走眼，表現亮眼，未來4強賽對決法國，如果德布勞內再一次發動中場決勝的力量，將是比利時勝出的關鍵。

(中時 )