亞洲創新論壇 陳良基：台灣要「以小搏大」讓世界看到

2018年07月10日 14:36 中時 林志成

林志成／台北報導

第四屆亞洲創新論壇今天舉行，科技部長陳良基表示，近年持續推動前瞻技術策略性研發計畫如人工智慧、量子電腦等，同時強化產學合作，並以「開放與協作式創新」，發揮「以小搏大」的槓桿效應，讓台灣能在世界地圖上被看見。

科技部為提升我國科技創新決策支援能量，強化與亞洲各國創新體系之連結，委託國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心（科政中心）於今天假台北圓山飯店舉辦「第四屆亞洲創新論壇」及「科技創新評估國際研討會：以評估引領創新」。

「亞洲創新論壇」係亞洲各國科技政策智庫的重要聯盟組織，此次論壇邀請亞洲地區10餘國30多位重要智庫首長及專精科技與創新議題的專家，於會中針對「科技與創新的國家策略：願景、路徑與行動計畫」、「新興科技與公民參與」、「科技政策/計畫的管理：途徑與實踐」等三大議題進行交流與討論。

「科技創新評估國際研討會」則將由英國曼徹斯特大學Edler教授說明OECD國家之需求面政策工具（研發採購、管制政策、使用者驅動研發等）的實踐與評估方法；清華大學簡禎富教授以科技部推動人工智慧產學計畫為例，說明如何藉由評估加速技術商業化；日本經產省小林直人教授則說明日本經產省之事前、期中、事後評估及成效追蹤機制。

陳良基在開幕致詞時表示，透過「亞洲創新論壇」，邀請亞洲各國重要智庫專家就智慧城市、老年化社會科技發展、科技前瞻規畫等議題進行深入研討，除切合我國新南向政策之國家戰略方向、聚焦區域創新機會，也有助於科技部強化以解決社會挑戰、刺激創新需求之「需求面科技計畫」的規畫能量。

另一方面，科技部目前正致力於檢討、革新科技計畫之審議、管考與中長期效益追蹤與評估機制，以強化科技計畫治理，提升科技計畫之執行效益。透過舉辦「科技創新評估國際研討會」，將有助於改革我國科技政策與計畫評估，朝向先進國家所推動具實證基礎的「科技政策科學」的新決策典範邁進。

(中時 )