《時來運轉》世足「指路冥燈」看好英格蘭奪冠

謝忻購買台灣運彩彩券支持英格蘭。(台灣運彩提供)

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中時電子報
謝忻預測世足4強與冠軍。(台灣運彩提供)

股市有股海冥燈、運彩有運彩明燈，外景小公主謝忻本屆世足發揮運彩指路冥燈的威力，在支持英格蘭踢贏瑞典後終止23連敗，時來運轉的謝忻開心地說：「終於轉運了！後面4場賽事讓我試著來指路。」預測英格蘭與比利時將在冠軍賽碰頭，最終將由英格蘭取得勝利，抱回隊史上第2座世足賽冠軍獎盃。現場投注英格蘭不讓分獲勝1000元且立即登錄抽賓士，希望彩券贏得獎金又可以開回賓士，同時支持政府國家運動發展基金。

台灣運彩此次邀請謝忻到投注站，主要是感謝她投注運彩同時挹注國家運動發展基金。日前謝忻於臉書自爆23連敗的運彩投注紀錄，讓謝忻的粉絲團留言大增，造成廣大消費者的詢問每一場該如何投注，不少消費者將其當成指路冥燈，只要與謝忻反向投注就可以贏得獎金，投注同時也可支持國家體育，是件有意義的事情。

謝忻個人看好比利時與英格蘭晉級冠軍賽，最終由英格蘭拿下冠軍。謝忻在英國學音樂，把英國視為第二個家鄉，自小組賽以來就全力替英格蘭加油，這次世足運彩出了26種玩法，喜愛嘗鮮的她有多重嘗試，最後都是賽果弄人導致23連敗。她看好英格蘭，主要是因為英格蘭前鋒瓦迪在英超帶領萊切斯特城爆冷門拿到冠軍，瓦迪本屆入選國家隊與英格蘭隊長肯恩搭配，勢必有機會再為英格蘭拿下一座冠軍。希望比利時晉級同樣是因為隊長阿札爾在英超的切爾西效力，對於英國相當有感情的她，將為這兩隊加油，也希望後面的4場比賽都能準確地預測成功。消費者也要堅持自己的信念，支持自己的喜愛的球隊為他們加油。

(中時電子報)

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