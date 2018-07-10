《下班交通異動》台鐵3點後對號停駛 捷運機動調整

2018年07月10日 14:49 中時電子報 林郁庭

瑪莉亞狂攻，目前北北基、桃園、新竹、苗栗等8縣市，宣布於下午4點起停班停課，《中時電子報》針對今（10）日交通資訊進行異動更新整理，包含台鐵、北捷、機場捷運、公路等異動資訊，預估將影響逾百萬人次。

《鐵路異動》：

台鐵今下午多班列車逐步停駛，西部幹線（基隆=潮州間）下行自177次自強號（台北17時45分開）開行後，全部停駛；上行自138次自強號（高雄15時38分開）開行後，全部停駛。另外，因應瑪莉亞颱風，台鐵局宣布，自下午1時起北迴花東線開放新自強號站票。

一、西部幹線(基隆=潮州間)：

(一) 對號列車停駛：

1.下行：自177次自強號(台北17:45開)開行後，全部停駛。

2.上行：自138次自強號(高雄15:38開)開行後，全部停駛。

(二) 區間列車：視風雨情形機動行駛。

二、東部幹線(樹林=花蓮=台東間)：

(一)因應颱風情形對號列車停駛：

1.台東往台北，自431次普悠瑪號(台東站15:21開；花蓮站17:26開)開行後，全部停駛。

2.花蓮往台北，181次自強號(花蓮站16:40開)僅行駛至台北站為止；自71次(花蓮站17:35開)開行後，全部停駛。

3.台北往台東、花蓮，自282次自強號(台北17:40開)，開行後，全部停駛；522次莒光號及52次莒光號僅行駛至彰化為止。

4.611次(台東=花蓮)、317次(新左營=花蓮)、321次(台東=花蓮)正常行駛。

(二) 區間列車：視風雨情形機動行駛。

三、南迴線(新左營=台東間)：各級列車正常行駛。

四、各支線：平溪線自17:00起停駛、內灣線自19:00停駛， 六家線、集集線、沙崙線均正常行駛。

《北捷異動》：

北捷中午表示，為因應民眾提早下班、下課，各路線將提早加開班次疏運旅客，後續將視颱風狀態調整班距。

其中文湖線、淡水信義線及中和新蘆線班距約15分鐘(北投站-象山站、南勢角站-大橋頭站等重疊區段約7.5分鐘)；松山新店線(松山站-新店站)及板南線(頂埔站-南港展覽館站)班距約8分鐘，各路線將視運量及風速調整班距。

《機場捷運異動》：

桃園機場捷運今下午3時起，A1站停止辦理預辦登機，下午6時45分以後，直達車將停駛。

一、7/10(二)15:00起暫停A1台北車站預辦登機及行李託運服務。

二、直達車提前收班：

南下直達車末班車:19:00發車 (A1台北車站→A13機場第二航廈站）

北上直達車末班車:18:40 發車 (A13機場第二航廈站→A1台北車站）

三、普通車維持每15分鐘班距發車，並將依風速調整車速及班距。

《公路資訊》：

公路總局表示，預估今天中午過後將提升警戒層級，包含台2線北濱公路(易受浪襲攻擊路段)、台7線北橫公路、台7甲線宜蘭支線、台8線中橫公路、台9線北宜公路、蘇花公路、台9甲線新烏公路等山區公路影響最大，不排除實施預警性封閉。

(中時電子報)