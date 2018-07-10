人性考驗？不怕不還書！中市公園書席不用借書證

2018年07月10日 15:03 中時 盧金足

花博執行長、台中市府副秘書長郭坤明（後）與龍寶建設董事長張麗莉（右起）、樂樂書屋執行長張子庭希望在公園綠地設立開放書席，大自然就是最令人感動的圖書館。（盧金足攝）

台中市第一座由企業響應的書席，在西屯區潮洋環保公園登場，民眾在綠意中看書，形成最美的風景。（盧金足攝）

身兼花博執行長的台中市府副秘書長郭坤明手持花博卡表示，花博傳達共好關係理念，在公園綠地設立書席，民眾不必拘泥在書房看書，戶外即是一座大型圖書館。（盧金足攝）

「因為信任！」龍寶建設董事長張麗莉表示，書牆上的書由民眾自行取閱，也可以來交換書籍，不怕民眾拿走不還。（盧金足攝）

樂樂書屋執行長張子庭樂見書與人的相遇，擴散美好關係的效應。（盧金足攝）

人生就像一本書！在潮洋環保公園裡啟用的書席，大石頭是坐位，陽光就是最棒的檯燈，微風是無可取代的大自然空調。（盧金足攝）

書不怕被偷？要相信人性！台中市年底將舉行花博盛會，推動花香結合書香，在公園綠地設立開放書席，書籍雜誌放在露天書牆，不必借書證，打開書就是大自然的閱讀書房。市府繼第1座在市民廣場設立獲回響後，第2座書席10日在西屯區潮洋環保公園啟用，很多來運動的民眾覺得不可置信，公園化身城市心靈綠洲，花草香還飄書香。

台中市府第1座在市民廣場設立書席，獲民眾熱烈回響，今天第2座書席在西屯區潮洋環保公園登場，在颱風來襲前出現好天氣，很多民眾見公園出現兩座書席，驚喜不已。

身兼花博執行長的台中市府副秘書長郭坤明表示，今年2月在市民廣場設立第一座書席，以「入」的造型設計，「入」也像「人」字，吸引人來閱讀，「入」猶如一本打開的書，讓民眾不必拘泥在書房看書，戶外即是一座大型圖書館。

在綠地出現兩座開放的書席，書牆上的書由民眾自行取閱，也可以來交換書籍，但一座書席提供30多本書，不必借書證

，不怕書被拿走不還？

支持「美好關係─公園書席計畫」的龍寶建設董事長張麗莉表示，在西屯區潮洋環保公園設置台中第一座企業響應的公園書席，書席位置近台中市朝貴路和市政北二路口，公園書席計畫預計為期1年，全日開放讓民眾自由取書閱讀。

張麗莉說，潮洋環保公園書席第一批擺放的書籍是透過臻邸社區好書募集活動而來，臻邸社區住戶和龍寶建設同仁募書總計近800本，透過好書捐贈分享，是善的循環，讓美好關係透過美好書籍傳遞出去，串連出美好故事。

「人生就像一本書！」張麗莉推薦書《失落的一角》圖文書

，第2本是《東京Art 小旅》，現在台中與東京直航，這本作者用雙腳寫出來的書，有如旅行指南針，另一本為《築冠以德：馬玉山的奮鬥故事》，點亮生命智慧。

郭坤明說，龍寶建設將此座公園書席命名為「初心共好」，在公園設立書席的構想化為行動，獲得民間熱烈響應，第3座書席將在清水海灣繪本館，繁忙生活中，在公園綠地能席地而坐享受書香，為花博創作更多美好關係。

推動第一座書席的樂樂書屋執行長張子庭交流經驗，市民廣場剛設書席時，有民眾質疑影響他們跳舞的空間，後來溝通之後，這些來運動的市民反而感動加入整理書籍行列，書與人的相遇，擴散美好關係的效應。

(中時 )