微甜女孩開唱大聊慘忍殺人方法 「邊睡邊拉到死」

2018年07月10日 14:57 中時 許雅淳

女團微甜女孩8日在西門Legacy mini舉辦「姐妹電台唱歌給你們聽」演唱會，攜手創作歌手顏力妃一同開唱，這場演出特別用「電台」主題來貫穿全場呈現，4人創作專屬台呼吟唱開台，更以《姊姊妹妹站起來》揭開演唱會序幕，3人自封是天然系DJ，演出時還穿插報時，娃娃強調：「這是場聽得見、看得到的電台演唱會，好聽又好玩。」節目最後推出新歌單元，首唱最新單曲〈這樣也不錯〉讓粉絲搶先聽。

唱到〈殺你說晚安〉時，大夥天馬行空聊起殺人方法，愛波說：「先餵安眠藥、再餵瀉藥，讓他邊睡邊拉到死」、來自馬來西亞的娃娃無厘頭「跪榴槤跪到痛死」讓全場笑翻。為讓歌單豐富多元，三人精心設計曲目，分別祭出限量「日語、英語、台語」三種語言歌單，團員牙牙日文系畢業選唱日文歌〈櫻桃〉呈現可愛氛圍，這陣子趁著洗澡加緊練習，唱畢直呼「我的惡夢終於結束了！」娃娃則翻唱英文歌〈Shape Of You〉營造微醺感、愛波重新詮釋魏如萱《你啊你啊》展文青風格、還邀請前大賀兄弟團員陳柏森齊唱〈癡情玫瑰花2.0〉炒熱全場氣氛；好姐妹在台上分享彼此感情觀，愛波自嘲是「一片空白」，更開放「Call-in」單元讓粉絲現場解惑，詢問感情事，有粉絲求助「老婆太愛我怎麼辦？」她們妙答:「這樣很好呀，是在放閃嗆聲嗎？但還是要一些時間給自己。」

(中時 )