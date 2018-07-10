微甜女孩開唱大聊慘忍殺人方法 「邊睡邊拉到死」

微甜女孩8日在西門Legacy mini舉辦「姐妹電台唱歌給你們聽」演唱會。（絕頂創意提供）

友善列印
中時

女團微甜女孩8日在西門Legacy mini舉辦「姐妹電台唱歌給你們聽」演唱會，攜手創作歌手顏力妃一同開唱，這場演出特別用「電台」主題來貫穿全場呈現，4人創作專屬台呼吟唱開台，更以《姊姊妹妹站起來》揭開演唱會序幕，3人自封是天然系DJ，演出時還穿插報時，娃娃強調：「這是場聽得見、看得到的電台演唱會，好聽又好玩。」節目最後推出新歌單元，首唱最新單曲〈這樣也不錯〉讓粉絲搶先聽。

唱到〈殺你說晚安〉時，大夥天馬行空聊起殺人方法，愛波說：「先餵安眠藥、再餵瀉藥，讓他邊睡邊拉到死」、來自馬來西亞的娃娃無厘頭「跪榴槤跪到痛死」讓全場笑翻。為讓歌單豐富多元，三人精心設計曲目，分別祭出限量「日語、英語、台語」三種語言歌單，團員牙牙日文系畢業選唱日文歌〈櫻桃〉呈現可愛氛圍，這陣子趁著洗澡加緊練習，唱畢直呼「我的惡夢終於結束了！」娃娃則翻唱英文歌〈Shape Of You〉營造微醺感、愛波重新詮釋魏如萱《你啊你啊》展文青風格、還邀請前大賀兄弟團員陳柏森齊唱〈癡情玫瑰花2.0〉炒熱全場氣氛；好姐妹在台上分享彼此感情觀，愛波自嘲是「一片空白」，更開放「Call-in」單元讓粉絲現場解惑，詢問感情事，有粉絲求助「老婆太愛我怎麼辦？」她們妙答:「這樣很好呀，是在放閃嗆聲嗎？但還是要一些時間給自己。」

(中時 )

頂級貴婦團聚會！千億媳婦爆乳尬… 瑪莉亞颱風襲台 各大影城調整營…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。