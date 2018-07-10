瑪莉亞撲台！氣象局公布降雨熱區 花東焚風38.6°C

2018年07月10日 15:14 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

中央氣象局持續發布強烈颱風瑪莉亞的海上、陸上颱風警報，氣象局提醒，目前颱風結構相當完整，中心正通過日本，受到外圍雲系影響，北部已有間歇性降雨，北部及桃竹苗山區是降雨熱區。另外，花蓮、台東已出現38.6度高溫，高溫預計會持續到明天，颱風靠近台灣近海時，各地風雨將逐漸增強，深夜更加明顯，明天上午會直接侵襲馬祖地區。明天上午影響最大，明天下半天之後，颱風暴風圈可望脫離台灣本島，風雨逐漸變小。

颱風目前的中心位置在宜蘭東方約370公里海面上，以每小時30公里速度，向西北西進行。近中心最大風速每秒53公尺，相當於16級風，七級風暴風半徑280公里。根據氣象局最新資料顯示，颱風暴風圈逐漸進入臺灣東北部近海，對彰化以北、花蓮以北及馬祖地區將構成威脅。未來此颱風中心強度有減弱的趨勢。

路徑方面，颱風通過北部近海之後進入大陸的機率最高，通過北部海面時會稍微減弱，進入大陸後會明顯減弱。雨量方面，北部山區已有200-400毫米，東北部平地也有150-300毫米。今天晚上上開始，北部、東北部宜蘭地區風力增強，明天白天後風力逐漸往下降，馬祖連江縣今天深夜到明天風力逐漸增強。

陸上警戒區域：宜蘭、新北、基隆、臺北、桃園、新竹、苗栗、臺中、彰化、南投、花蓮及馬祖應嚴加戒備並防強風豪雨。海上警戒區域：臺灣北部海面、臺灣東北部海面、臺灣東南部海面(含蘭嶼、綠島)及臺灣海峽北部航行及作業船隻應嚴加戒備。

豪雨特報：新北市、桃園市山區、宜蘭縣山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、臺中市山區有局部大雨或豪雨發生的機率；臺北市、基隆市、桃園市平地、宜蘭縣平地、新竹市、新竹縣平地、苗栗縣平地、臺中市平地、花蓮縣、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、臺南市山區、高雄市、屏東縣山區、臺東縣山區有局部大雨發生的機率。

花蓮地區已有焚風出現，今(10)日至明(11)日臺東地區也將有焚風發生的機率。

(中時電子報)