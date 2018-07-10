防止彈劾案羅生門 彈劾審查會須錄影

2018年07月10日 15:35 中時 鄭舲

監察院日前通過彈劾前教育部長吳茂昆，事後卻引發新舊監委爭執調查報告內容是否有修改的爭議。監察院今召開院會，會中無異議通過監委提案，未來彈劾審查會要加裝錄音錄影，以防羅生門。監察院秘書長傅孟融表示，會議室原本就有錄音錄影的設備。

監察院今天上午召開院會，除通過委員會各召集人選舉名單外，也無異議通過由監委田秋堇提案，建議未來彈劾審查會須加裝錄音錄影。

田秋堇表示，她的提案並非針對個案，是因為目前監察院只有院會召開時才有全程錄音錄影，而彈劾審查會只有錄音。錄音的缺點是現在的議事人員認得出委員的聲音，以後若議事人員換人，可能就無法辨識。而且有時候可能發生沒有按麥克風、同時按麥克風講話，導致聲音不清楚，或是僅點頭表示意見，錄音就錄不到。

田秋堇在會中也舉了前民進黨主席林義雄的例子，她說，林義雄當年在美麗島事件時，到現場只有上台揮揮手，沒有講半句話，後來警總聽錄音帶發現，有一個人的聲音非常像林義雄，高喊「打倒國民黨」，林義雄也因為這一句話，被警總抓去刑求、痛打。

田秋堇表示，各委員會開會是否錄影，要由召集人決定，所以她就正式提案，彈劾審查會要錄音錄影，避免未來發生羅生門事件。這項提案在會中也獲得無異議通過。

監察院秘書長傅孟融表示，彈劾審查會召開的會議室，原本就有錄音錄影的設備，所以會遵照委員提案來做。

(中時 )