新交通景點！中市府打造台鐵五權車站整體動線

2018年07月10日 15:36 中時 盧金足

台鐵五權車站周邊大眾交通運輸工具規畫。（圖／台中市交通局提供）

台中市府配合五權車站啟用，調整與規畫公車路線及計程車招呼站，設置372格自行車位。（圖／台中市交通局提供）

台中鐵路高架捷運化計畫，除將舊有5座車站高架化，結合在地生活圈，由北到南增設栗林、頭家厝、松竹、精武及五權5座通勤車站，完成後平均2公里就有一座車站，讓鐵路具備捷運功能；目前總進度95.24％，預計10月完工，解決沿線通勤通學等交通問題，均衡地區發展；台鐵五權車站也利用彩繪，提升車站生命力與故事性，成為台中市區新的交通景點。

台中鐵路高架捷運化第二階段新增五權等5座通勤車站，將於2018年10月完工；為增加五權車站交通動線的便利性，台中市政府交通局打通高院路與復興路的分隔島，增設號誌管制及導引動線。

讓高院路可直行銜接三民路至五權車站，復興路南側不需再繞道五權路或美村路，同時也規畫公車路線及計程車招呼站，並設置372格自行車位，讓搭乘火車更加方便，都市也更縫合。

交通局長王義川表示，建國南北路與三民路一段路口的台鐵五權車站，啟用後的搭乘需求勢必很高，如依原來周邊行車動線，復興路南側需繞道五權路或美村路才能到達，恐降低搭乘意願。

經市府評估後，提早於今年4月進行復興路分隔島打除工程，同時增設交通號誌及調整路口標誌標線等配套措施，7月5日已開放通行，現在民眾直接由高院路銜接三民路直達五權站，不需再繞道。

此外，配合五權車站啟用，市府調整與規畫公車路線及計程車招呼站，設置372格自行車位，期盼透過複合式大眾運輸網政策，捷運加上鐵路，普及的公車路網，搭配公共自行車政策，讓五權車站周邊整體交通路網有效連結。

王義川強調，市民從五權車站下車後，可搭乘公車或騎乘自行車，10分鐘即可抵達中興大學、國立公共資訊圖書館及國立台灣美術館；此外，五權車站也位於規劃中的「台中之心」自行車道範圍，將與7條園道及7處公園相互串連，不僅在交通上扮演重要角色，也將成為綠色交通示範區。

最近很多經過建國路及三民路即可看到台鐵五權車站逐漸完工的樣貌，除了車站入口墩柱可見大幅花卉畫作彩繪，廣場地坪鋪貼有傳統台灣味的幾何式圖像，售票大廳的天花板融入色彩繽紛版畫。

地板以棋盤黑白格呈現，塑造活潑的大廳空間，月台雙側欄杆還有裝置國美館精選的館藏作品，讓候車民眾可欣賞美麗的畫作，提升車站生命力與故事性，也成為台中市區新的交通景點。

(中時 )