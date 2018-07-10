市議員爭取中市蛋黃區廣設ibike 推廣自行車運動

2018年07月10日 15:37 中時 陳世宗

市議員邱素貞建議市府可組台中市車隊參加環台自行車賽，並自辦環市自行車賽吸引業餘選手，行銷台中。（陳世宗翻攝）

公共自行車是城市公共運輸的最後1哩路！台中市議員陳淑華、邱素貞極力主張低碳生活，推動廣設公共自行車運動，邀集交通局長王義川等人會勘西屯區何厝公園、大弘公園、至善公園等，爭取設立ibike站點；並建議市府組台中市車隊參加環台自行車賽，自辦環市自行車賽吸引業餘選手行銷台中。

陳淑華指出，西屯區位處行政、商業中心、交通樞紐，是全市需求ibike站點最高的區域，許多市民希望密集建置，就近設在鄰里公園。經交通局、建設局會勘；大弘公園預計設置34輛ibike，至善公園則是40輛，目前兩處站點已施工完畢，待台電送電後即可啟用。

陳淑華說，何厝公園ibike站點協調後確認位置，趕在颱風天進場施作管線，未來可搭配花博卡輕鬆借車，停取車輛便利，又可享有半小時免費。未來將持續推動設置更多ibike站點，串聯成ibike點線面綠能運輸網，落實台中市為低碳生活城市。

自行車產業是台中最重要的機械產業之一，但國際自由車環台公路大賽路線，沒有經過台中重要路段，民眾滋生微詞！市議員邱素貞建議市府可組台中市車隊參加環台自行車賽，並自辦環市自行車賽吸引業餘選手，行銷台中。

邱素貞說，自行車產業可說是台中經濟的命脈，同時也是市民喜愛的運動之一，因教育部體育署及交通部觀光局合辦的2018國際自由車環台公路大賽，邀請了來自各國好手參加，但路線沒有經過台中市重要路段，民間發起的「萬眾騎bike」活動，串聯了台中多間媽祖廟，也未經過本市自行車道，有點可惜。

為重拾騎自行車的熱情，並建立台中市為自行車產業城市的標誌，帶動相關產業發展，邱素貞、陳淑華建議市府可組台中市車隊參加環台自行車賽，並自辦環市自行車賽吸引業餘選手、親子等同樂，未來將成為本市盛會城市的另一個焦點。

(中時 )