中市府到宅坐月子服務媒合平台開課

2018年07月10日 15:38 中時 盧金足

台中市政府社會局委託弘光科技大學舉辦「台中市到宅坐月子服務媒合平台」，提供新手父母婚姻教育、產後憂鬱心理支持、產後運動紓壓等主題課程。

社會局表示，還有很多坐月子服務員都相當專業，未來將持續投入相關課程，幫助更多父母育兒。服務員謝宛庭在弘光科大開設「創意紓壓手作課」，教作萬用防蚊液及萬用止癢膏，讓新手爸媽透過課程紓壓，並製作寶貝可放心使用的產品。

社會局長呂建德指出，為鼓勵年輕人生育，並減輕育兒負擔，台中市府開辦到宅坐月子媒合服務。此次針對到宅坐月子服務人員、產婦及有興趣的民眾，從6月1日起到11月30日委託弘光科大在學校及大里兒青館兩地開設系列課程，有心肺復甦術、傳遞正確母乳訊息觀念、產後身心調適、新手父母育兒秘笈等總共11堂課，每次上課最少20人。

7月在弘光科大開辦的「創意紓壓手作課」，授課老師謝宛庭曾經在2年前參加到宅坐月子服務人員訓練及托育人員訓練班，平常除了當照顧產後媽媽的坐月子服務員外，也教授精油香皂製作，更貼心的製作讓媽媽及寶寶可以使用的產品。

「當坐月子服務員約18個月，已幫忙18名媽媽坐月子，收入比起以前當水電工程行助理高2倍！」謝宛庭表示，原本她在工程行當助理，朋友要找她幫忙坐月子，自己喜歡小孩及烹飪，因此報名到宅坐月子服務人員訓練班，利用假日受訓上課，緊接著又上托育人員課程，受訓結束後，透過媒合平台開始從事坐月子到宅服務。

謝宛庭說，一開始先透過平台媒合，第二年起有服務過的媽媽幫她介紹，料理月子餐、準備點心、幫小朋友洗澡，一天工作8小時，工作內容是她喜歡做的，一點都不會累。她熱愛這個工作，也幫自己的大嫂帶小孩，當坐月子服務員收入還不錯，很開心能參加訓練課程，並把自己的興趣專長傳授給其他媽媽。

弘光科大推廣教育中心主任蔣芳如強調，到宅坐月子服務媒合台為服務性組織，鼓勵有志從事到宅坐月子服務人員具備專業知能，並進行適當管理與輔導，提供市民尋找合適到宅坐月子服務人員管道，不但是台中市多元化生育福利服務的一環，創造出更多就業機會。

(中時 )