颱風天起訴馬 羅智強：月黑風高 做黑心勾當最好的時候

前總統馬英九。（報系資料照 王英豪攝）

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中時電子報

台北地檢署今（10日）偵結三中案，認定馬英九涉嫌賤賣黨產，讓國民黨損失約72億元，依證交法及背信等罪嫌起訴馬英九、求處重刑。前總統府副秘書長羅智強怒批：「颱風天起訴馬英九……月黑或風高，是雞鳴狗盜之輩，做黑心勾當最好的時候」！

得知三中案馬英九遭起訴，羅智強在臉書痛批：

「月黑或風高，是雞鳴狗盜之輩，做黑心勾當最好的時候。

北檢挑颱風天起訴馬英九，也真符合邢泰釗的格。

最清廉的總統，連續被起訴，

最貪腐的總統，到處趴趴走。

台灣之所以一路沉淪，原因還不明白嗎？

是非不分、公道不存、黑白倒錯！

就是這一群玩法濫權之徒，把台灣推入不復深淵！

可惡！可恨！可悲！」

羅智強悲憤發言，短短數小時就獲得近5千個讚支持，有網友說「民進黨上任已來吃相難看毫不遮掩！還有臉這樣陷害忠良！」；「民黨無時無刻想把馬英九關起來，拜訪你們把精力時間放在台灣經濟上，好嗎？台灣快變成乞丐島了」；

「倒施逆行的無能政府．取得政權旨在報復;百姓再不覺醒臺灣勢必毀敗．為了生存為了後代．你我都不該再沉默．同心恊力羸得2018的前哨戰．讓惡夢徹底消失(只會搞錢不會執政的民進黨)！」；

「要起訴就快點，別放煙霧彈，轉移焦點好像你們綠孬孬，只有這步棋可走。台灣很多人都被民進黨抹黑的伎倆，騙到快活不下去，現在就算把馬總統抓去關，選舉也是慘輸啦！」。

(中時電子報)

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