花蓮》花蓮市長魏嘉賢爭連任 弟弟魏嘉彥參選縣議員

2018年07月10日 15:47 中時 范振和

花蓮市長魏嘉賢每天都會寫給市民生日賀卡，貼心舉動備受好評。（范振和攝）

花蓮縣知名人士魏東河擔任3屆縣議員後，他的兒子魏嘉賢不僅追平3屆縣議員紀錄，更當選市長，如今爭取連任之際，又要拉著欲角逐下屆縣議員的弟弟魏嘉彥突破重圍，兄弟倆「分進合擊」，期盼雙雙上壘，爭取為民服務機會。

花蓮三大政治家族之一的魏家班，在政壇動見觀瞻，魏東河和太太林珉慧都曾任縣議員，培育出來的老二魏嘉彥、老么魏鈺晟是市民代表，老大魏嘉賢是市長，而大女兒魏如薰也曾任市代，魏東河的哥哥魏木村也曾任市長，是很特殊的政治家族。

謙沖自持的魏嘉賢於2016年擔任市長後，任內將閒置空間開闢停車場、推動複合式災難防治作業、開辦長照據點、廣設親子公園、提倡全國性休閒運動、推廣城市小旅行等，不一而足，他希望打造花蓮市成為友善宜居城市。

他表示，一旦連任後，將進行城市系統性、全方位規畫，同時，有鑒於花蓮市是觀光大縣的窗口，推動智慧城市，刻不容緩，他也將設法結合運動與觀光，以期帶動地方產業發展。

魏嘉賢午休時，常以辦公室為家，晚上與假日也會抽空回公所看公文，為了讓市民與親友有感，他一定親手寫生日卡，每年平均要寫2萬張左右，小動作有大回響，常讓人受寵若驚，

魏嘉彥曾是減肥達人，最重時130公斤，如今只剩100公斤左右，他表示，將用減肥塑身的毅力問政，期盼屆時有機會監督縣府改善偏鄉醫療環境，用科技方式解決偏鄉醫療資源不足事宜。

(中時 )