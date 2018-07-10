日白皮書 批評美國挑戰自由貿易體制

2018年07月10日 16:03 旺報 張國威

共同社報導，日本經濟產業相世耕弘成10日向日本內閣會議彙報了2018年版《通商白皮書》。白皮書批評美國保護主義貿易政策是對基於世界貿易組織（WTO）自由貿易體制的挑戰，擔憂會對全球經濟造成負面影響。此外還指出，中國政府補貼制度的扭曲導致鋼鐵生產過剩，而半導體行業也出於相同的原因面臨生產過剩的危機。

作為美中貿易摩擦的原因之一，白皮書對中國鋼鐵生產過剩問題的背景進行了分析。中國鋼鐵企業收益率隨著生產擴大而下滑，但政府則加大補貼力度支撐了經營。

白皮書指出，中國鋼鐵企業未減少低效率生產設備，導致大量鋼鐵產品供向全球市場。當前中國作為國策正扶持半導體產業，白皮書警告半導體市場也可能因中國生產過剩而出現混亂。

白皮書還提及美國與墨西哥、加拿大的《北美自由貿易協定》（NAFTA）已啟動重新談判，分析認為美國汽車廠商可能較日資企業受到更大影響。一旦NAFTA被廢棄，美國汽車零部件行業將有5萬人失業，強調了自由貿易的重要性。

美國2017年的貨物貿易逆差（以通關為准）為7962億美元。其中對華逆差為3752億美元，將近一半；對墨西哥和日本逆差位列二三，為711億美元和688億美元。

白皮書還介紹了通過互聯網的國際電子商務（EC）驟增的現狀。中國消費者在日本網絡的交易額於2016年突破1兆日元，2017年也保持增長，白皮書認為這是日本企業業績增長的良機。

(旺報 )