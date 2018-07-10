家長氣炸柯P放1.5小時 網罵：根本是刁民

瑪莉亞颱風來襲，北北基宣布下午4時停班停課，台北家長抱怨接小孩不方便。（中時報系資料照片）

友善列印
中時電子報
/綜合報導

北北基宣布今天下午4時後停班停課，北市家長氣炸！台北市長柯文哲才說不想被罵「柯半天」，不料今天做出的放假時間，跌破一堆人眼鏡。不但沒有半天，還只有1.5小時而已，家長們大呼送夏令營、安親班的孩子怎麼接？是要寄放在台北市政府嗎？不過，也有許多人支持柯P決定，除了白天班，夜班、大夜班也是人啊，根本是一群刁民。

柯文哲在臉書發布停班課訊息，「經北北基共識，今（10）日下午4時起停止上班及上課。」希望大家盡速返家，做好防災工作。不過，有小孩的家長可就麻煩了，砲聲隆隆抱怨市長颱風假放得很難看。

有民眾提到，小孩就讀公托，下午4點放颱風假，學校通知4點前一定要接走，因為老師也要4點回家，請問柯市長，爸媽4點才能走人，要怎麼去接小孩？有經驗的網友也應和說，不配合公幼的下班時間，就會被等下班的老師連環叩。

對於家長的不滿，網友一面倒力挺柯P，紛紛留言罵翻家長自私，「你小孩最大，叫政府叫全北北基配合你嗎」、「你是不會請假喔？都幾歲了？還要人家教？」、「你沒種請假要怪市長哦」、「不要罵了！！知道今天高考最後一天嗎？15:10結束！」、「在沒風沒雨的時段是要放什麼？」、「傍晚後風雨才要開始，一堆人該中午放假的根本在找碴」。

(中時電子報)

中市府到宅坐月子服務媒合平台開… 守護黎明溝生態 中市府與黎明國…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。