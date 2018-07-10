家長氣炸柯P放1.5小時 網罵：根本是刁民

2018年07月10日 15:50 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

北北基宣布今天下午4時後停班停課，北市家長氣炸！台北市長柯文哲才說不想被罵「柯半天」，不料今天做出的放假時間，跌破一堆人眼鏡。不但沒有半天，還只有1.5小時而已，家長們大呼送夏令營、安親班的孩子怎麼接？是要寄放在台北市政府嗎？不過，也有許多人支持柯P決定，除了白天班，夜班、大夜班也是人啊，根本是一群刁民。

柯文哲在臉書發布停班課訊息，「經北北基共識，今（10）日下午4時起停止上班及上課。」希望大家盡速返家，做好防災工作。不過，有小孩的家長可就麻煩了，砲聲隆隆抱怨市長颱風假放得很難看。

有民眾提到，小孩就讀公托，下午4點放颱風假，學校通知4點前一定要接走，因為老師也要4點回家，請問柯市長，爸媽4點才能走人，要怎麼去接小孩？有經驗的網友也應和說，不配合公幼的下班時間，就會被等下班的老師連環叩。

對於家長的不滿，網友一面倒力挺柯P，紛紛留言罵翻家長自私，「你小孩最大，叫政府叫全北北基配合你嗎」、「你是不會請假喔？都幾歲了？還要人家教？」、「你沒種請假要怪市長哦」、「不要罵了！！知道今天高考最後一天嗎？15:10結束！」、「在沒風沒雨的時段是要放什麼？」、「傍晚後風雨才要開始，一堆人該中午放假的根本在找碴」。

(中時電子報)