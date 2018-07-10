守護黎明溝生態 中市府與黎明國中合辦河川復育研習

台中市政府與黎明國中合辦河川復育研習，一起守護黎明溝生態！（陳世宗翻攝）

友善列印
中時
50位學生一起認識淨水植物並移除外來種，體驗如何復育河溝生態。（陳世宗翻攝）

台中市政府水利局推動南屯區黎明溝水環境改善工程，日前與黎明國中合作舉辦研習，將生物教室拉至戶外，邀請50位學生一起認識淨水植物並移除外來種，體驗如何復育河溝生態。黎明溝整治今年2月開工，目前工程進度80%，後續將結合步道及堤岸緩坡，創造黎明溝人本的親水生態空間。

水利局長周廷彰指出，黎明溝屬社區河溝，當地居民主動參與程度高，也促成工程期間各項自發性的合作維護，並擔任公部門與民間合作的團隊成員，包含施工前生態移置圈養及生態堤岸栽植。

「黎明溝水域環境維護體驗研習活動」由黎明國中教職員共同策劃，以「體驗實作及認識淨水植物」的方式，讓學生體驗在地人文生態特色，同時也特別邀請行政院農委會特有生物中心助理研究員黃朝慶擔任講師，提升學生水生植物及植栽維護的基礎知識，是學校建教合作的案例。

周廷彰說，水岸整治必須考量在地環境需求，因此施工前進行的生態輔育，主要避免工程進行中破壞原有生態，目前輔育區生態恢復良好，施工過程中也可看見多種鳥類如紅冠水雞、翠鳥等。體驗活動種下一顆在地種子，未來期盼營造水域生態教育園區，作為鄰近黎明國小、黎民國中及當地居民的教育場所，凝聚社區共識讓生態永續。

水利局指出，黎明溝過去因單元二自辦重劃面臨被填平的命運，經地方人士奔走搶救而獲得保留，但舊有砌石護岸破損嚴重，加上近年汙水流入，生態遭破壞。該局提出水環境改善工程，並獲前瞻基礎建設計畫第一階段率先補助。

周廷彰強調，整體工程經費約4000萬元（中央負擔70%，市府自籌30%），將原有的混凝土護岸改為植生緩坡，並設置長度約400公尺的全齡化步道，讓年長居民親近休憩，同時將增設環境教育解說平台、河岸景觀平台及黎龍橋歷史解說平台等設施，預計今年11月底將可順利完工，呈現嶄新風貌。

(中時 )

家長氣炸柯P放1.5小時 網罵：根… 國際扶輪贈樹苗 與中市府共推大…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。