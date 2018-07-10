守護黎明溝生態 中市府與黎明國中合辦河川復育研習

2018年07月10日 15:51 中時 陳世宗

50位學生一起認識淨水植物並移除外來種，體驗如何復育河溝生態。（陳世宗翻攝）

台中市政府水利局推動南屯區黎明溝水環境改善工程，日前與黎明國中合作舉辦研習，將生物教室拉至戶外，邀請50位學生一起認識淨水植物並移除外來種，體驗如何復育河溝生態。黎明溝整治今年2月開工，目前工程進度80%，後續將結合步道及堤岸緩坡，創造黎明溝人本的親水生態空間。

水利局長周廷彰指出，黎明溝屬社區河溝，當地居民主動參與程度高，也促成工程期間各項自發性的合作維護，並擔任公部門與民間合作的團隊成員，包含施工前生態移置圈養及生態堤岸栽植。

「黎明溝水域環境維護體驗研習活動」由黎明國中教職員共同策劃，以「體驗實作及認識淨水植物」的方式，讓學生體驗在地人文生態特色，同時也特別邀請行政院農委會特有生物中心助理研究員黃朝慶擔任講師，提升學生水生植物及植栽維護的基礎知識，是學校建教合作的案例。

周廷彰說，水岸整治必須考量在地環境需求，因此施工前進行的生態輔育，主要避免工程進行中破壞原有生態，目前輔育區生態恢復良好，施工過程中也可看見多種鳥類如紅冠水雞、翠鳥等。體驗活動種下一顆在地種子，未來期盼營造水域生態教育園區，作為鄰近黎明國小、黎民國中及當地居民的教育場所，凝聚社區共識讓生態永續。

水利局指出，黎明溝過去因單元二自辦重劃面臨被填平的命運，經地方人士奔走搶救而獲得保留，但舊有砌石護岸破損嚴重，加上近年汙水流入，生態遭破壞。該局提出水環境改善工程，並獲前瞻基礎建設計畫第一階段率先補助。

周廷彰強調，整體工程經費約4000萬元（中央負擔70%，市府自籌30%），將原有的混凝土護岸改為植生緩坡，並設置長度約400公尺的全齡化步道，讓年長居民親近休憩，同時將增設環境教育解說平台、河岸景觀平台及黎龍橋歷史解說平台等設施，預計今年11月底將可順利完工，呈現嶄新風貌。

(中時 )