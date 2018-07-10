國際扶輪贈樹苗 與中市府共推大肚山天然林復育

國際扶輪3462地區2-1、2-2分區積極響應，10日捐贈所需原生樹苗共20種、61株給台中市政府，做為緊鄰大肚山保安林的華南路口新設公園的植栽。（盧金足攝）

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台中市府建設局正在推動大肚山天然林復育，國際扶輪3462地區2-1、2-2分區10日捐贈所需原生樹苗共20種、61株給台中市政府做為緊鄰大肚山保安林的華南路口新設公園的植栽，該公園並將作為生態復育示範點。市長林佳龍表示，市府針對大肚山進行調查，推廣生態保育理念，帶動城市美學發展。

捐贈大肚山原生樹種記者會今日在台灣大道市政大樓舉行，林市長在建設局長黃玉霖、農業局長王俊雄的陪同下出席，由國際扶輪2-1分區助理總監吳毓彬代表捐贈苗木給市府，台灣山林復育協會理事長蔡智豪現場解說苗木生態。

林佳龍表示，在城市高度開發之下，生態保育意識崛起，台中市近年針對大肚山進行調查，篩選出可選入復育的原生樹木有160種，此次扶輪社捐贈20種苗木，盼透過復育，讓台中市這座寶貴山頭未來愈來愈綠意盎然、恢復原始林相，作為示範區逐步推廣。感謝扶輪社贈苗，以及台灣山林復育協會、植物生態學家副教授蘇夢淮等共同努力。

台中市今年將舉辦花博，林佳龍期待喚起更多人投入城市綠美化，從自己身邊做起，不僅發展更佳的生活環境，也帶動城市美學，以都會公園概念打造花園城市。

國際扶輪社助理總監吳毓彬表示，捐贈苗木機緣起於彰化春風扶輪社社長盧志明舉辦演講活動，邀請台灣山林復育協會理事長蔡智豪擔任講者，與市府及相關單位合作，為大肚山天然林復育盡一份心力。

黃玉霖表示，未來將嚴密預防大肚山野火，並進一步擴大推動天然林復育，期待與所有市民一起努力，一起將消失近百年的大肚山天然林重新復育回來。

建設局表示，由於大肚山台地原始森林幾乎被破壞殆盡，目前植被現況主要為演替初期次生的相思樹林及大黍草生地，在許多演替後期重要樹木種源缺乏的情況下，自然演替回復為天然林極為困難。

市府去年委託台灣山林復育協會與植物生態學家副教授蘇夢淮進行大肚山天然林復育研究，分析百年來大肚山與鄰近山區(火炎山、大坑、八卦山)木本植物標本紀錄及植群研究資料，篩選出大肚山可選入復育的原生樹木有160種，推估潛在天然林應在榕楠林帶至楠櫧林帶之間。

國際扶輪3462地區2-1、2-2分區響應大肚山天然林復育，捐贈大肚山所需的原生樹苗，20種苗木共有61株，將作為緊鄰大肚山保安林的華南路口新設公園植栽使用，此公園也將做為生態復育示範點。

(中時 )

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