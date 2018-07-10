防災假沒下落 工會調查：勞工颱風天上工傷亡頻傳

台灣專櫃暨銷售人員產業工會今至忠孝SOGO百貨前抗議，要求政府儘速訂定「防災假」的相關法令。 圖片來源／台灣專櫃暨銷售人員產業工會提供

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李宜秦

強颱瑪莉亞來勢洶洶，專櫃暨銷售人員工會今日上午至太平洋SOGO百貨忠孝館前抗議，要求百貨業者不得強迫專櫃人員在颱風天出勤，同時強力呼籲政府儘速訂定「防災假」的相關法令。勞動部回應因各界對防災假意見分歧，目前仍在討論中。

儘管勞動部明文規定，雇主在颱風期間應以安全為首要考量，不得強迫勞工出勤，然而根據專櫃暨銷售人員工會調查顯示，2015、2016年間的蘇迪勒、尼伯特、莫蘭蒂、馬勒卡四個颱風侵台期間，每次均有超過七成的員工被要求出勤，其中在2016年的尼伯特颱風襲台時，遠東旗下的SOGO與大遠百分別有九成七與九成五的員工出勤。

該工會指出，2015年蘇迪勒颱風襲台，當晚雙北宣佈晚間6時停班課，台北新光三越一名櫃姐在晚間8時下班回家途中，遭掉落樹幹砸中頭部導致顱內出血。2008年薔蜜颱風，台中一名便利商店工讀生返家途中，遭強風吹落的電纜線勾勒頸部身亡。2009年的莫拉克颱風，更是發生了19起職災死亡。

雖然目前《天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點》中明文規定雇主不得要求勞工颱風天上工，也不可因勞工缺勤對其做出不利處分，但該工會表示，以百貨業為例，國內百貨業者普遍訂有遲到或空櫃罰款。

根據工會調查發現2016年莫蘭蒂與馬勒卡颱風，有出勤的站櫃人員中，高達七成八並未獲得雙倍薪資，甚至少數停止營業的百貨業者還對未出勤的專櫃人員扣其特休，明顯違反法律規範。

勞動部勞動條件及就業平等司司長謝倩蒨表示，去年曾開過2次會議討論防災假議題，但卻因各行業所需不同，導致意見分歧、多元。外界有意見認為颱風屬天災，不可歸責於雇主，因此對於防災假的訂定，可能還需要很長一段時間凝聚共識。

(中時 )

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