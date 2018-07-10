各大飯店端出海鮮粥 美食展下月登場

2018年07月10日 16:02 中時 王思慧

六福旅遊集團端出台灣食材粵式風味的六福霸味海鮮粥。（台灣觀光協會提供）

晶華酒店以昆布柴魚熬煮湯底，搭配虱目魚端出台南虱目魚海鮮粥。（台灣觀光協會提供）

今年由台灣觀光協會主辦的年度美食盛會「2018台灣美食展」即將於8月10日至13日在台北世貿一館隆重登場。今天台灣觀光協會號召參與台灣美食月的各大飯店，端出美食月期間限定、台味滿滿的海鮮粥料理，宣布以全新打造的五大展區「美善台灣、探索廚藝、土地台灣、美味食光、異國美食」，主題式呈現台灣美食。

台灣觀光協會會長葉菊蘭表示，台灣正朝觀光立國的目標前進，美食正是重點觀光特色之一，來台灣觀光每個月都有不同的主題，如過年來看燈節、五月來賞油桐花等。因此，今年美食展最大的亮點便是首度跳脫以往辦理方式，將為期4天的展覽延伸至整個8月，於8月1日至8月31日間，盛大舉辦「台灣美食月」活動，推出期間限定的美膳桌餐，邀請美善台灣展區中的飯店一同響應，今年共有12個集團、21家知名飯店參與美食月活動，讓旅行社不僅能將團客帶到美食展看展，也能安排到各大飯店享用精緻美食，更歡迎國內外自由行的旅客一同參與，希望透過美食月的活動，讓台灣美食的魅力持續發酵。

葉菊蘭表示，台灣觀光協會花了很多心思重新調整台灣美食展的整體設計與動線規劃，致力於提升展覽的質感、美感與內涵，希望讓民眾在觀展過程中，體驗到台灣多元的美食文化面貌。她提及，台灣是一個海島國家，具豐富的海洋資源，觀光局也將今年定為海灣旅遊年。因此，觀光局特別於美食展中設立海洋美食館，融入了海洋的意象，而台灣美食月推出的美膳桌餐中，也都精心設計一道海鮮粥料理，要讓大家品嘗各飯店主廚的獨門海鮮粥。

今日台灣觀光協會於現場集結了美食月活動中的7家知名飯店廚師及代表，端出8鍋海鮮粥料理各具特色，六福旅遊集團端出台灣食材粵式風味的六福霸味海鮮粥、海霸王企業集團則是以當令海鮮，配上加入糯米熬煮成獨具特色的紅蟳海鮮粥、國賓大飯店則以雞湯為底，配上海鮮鮮味端出豐富的生猛海鮮粥、台北美福大飯店精挑台灣各地安全無毒海鮮，推出台式紅蟳海鮮粥、晶華酒店以昆布柴魚熬煮湯底，搭配虱目魚端出台南虱目魚海鮮粥。

圓山大飯店主廚以廣東人的身分，精選台灣各地海鮮推出府城海鮮粥、台北福華大飯店則端出了以雞湯為基底輔，以廣東泡飯原理保留海鮮鮮味的一品海鮮粥，以及同樣精選台灣在地海鮮及竹筍熬煮而成的龍胆海鮮粥。葉菊蘭於現場品嘗各家海鮮粥，表示每一鍋粥都各有千秋，誠摯邀請國內外民眾，把握8月美食月期間，前往各大飯店一一品嘗。

葉菊蘭說，今年美食展中，民眾不僅能購買、品嘗台灣美食，更將舉辦「大師開講」及「米其林講座」，邀請榮獲2017年世界麵包大賽團體冠軍的高雄巴黎波波麵包店主廚陳耀訓、溫德德式烘焙創辦人麥可溫德，以及今年唯一摘下米其林三星的台北君品「頤宮」行政主廚陳偉強和陳泰榮，分別至現場分享他們對料理的理念與堅持。溫德德式烘焙創辦人麥可溫德也帶來德國味的麵包與餐點，陳耀訓主廚也提供冠軍麵包，預告他們都將出席美食展活動。

葉菊蘭更表示，今年美食展有許多令人耳目一新的內容，「廚藝教室」首度規劃料理體驗區，每天將有5個場次提供民眾現場免費報名，讓民眾能夠親手跟著廚師做菜。此外，因東南亞市場日漸興起，台灣近年不斷改善穆斯林遊客接待環境，穆斯林認證餐廳已達百餘家，因此，今年特別設立穆斯林美食館，將包含穆斯林文化介紹、認證飲食展示與講座活動，讓民眾了解清真飲食與文化，更讓台灣成為友善的穆斯林旅遊環境。

2018台灣美食展預售票將於7月11日起在四大超商（7-11、全家、OK、萊爾富）正式販售，本年度宣傳大使盧廣仲的美食展宣傳影片已在Youtube上線，更多豐富優惠的活動，將陸續揭曉，請密切注意台灣美食展官網及粉絲團。

(中時 )