台大雲林分院南向與印尼大學醫學院簽合作備忘錄

2018年07月10日 16:01 中時 許素惠

印尼布拉維加亞大學醫學院副院長Yuyun Yueniwati（左）與台大醫院雲林分院院長黃瑞仁代表簽署雙邊合作備忘錄。（許素惠攝）

印尼布拉維加亞大學醫學人員（左）訪問台大醫院雲林分院，與醫護人員座談交流。（許素惠攝）

醫療新南向！印尼布拉維加亞大學醫學院副院長Yuyun Yueniwati，10日拜訪台大醫院雲林分院，雙方簽署合作備忘錄，將深化雙邊醫事人員臨床服務、教學與研究等領域的交流合作，開啟該院國際醫療新篇章。

印尼訪問團受台大雲林分院醫護熱烈歡迎，雙方簽署合作備忘錄，啟動台灣與印尼醫療交流的動能。

台大雲林分院院長黃瑞仁表示，衛福部今年啟動了「新南向醫衛合作及產業鏈，一國一中心」政策，印尼由該院負責，該院配合體系分工致力於東爪哇，包括第一大城泗水以及第二大城瑪琅的交流與經營。

Yuyun Yueniwati指出，今年8月中旬，台大雲林分院急診與護理團隊將前往該校舉辦工作坊，之後該校醫事人員也要來雲林進行短期交流，簽署備忘錄是未來雙方在多領域深化交流、互惠共榮的發端。

台大雲林分院去年4月成立了國際醫療中心，推動國際醫療援助與交流，並服務國際病患，為響應新南向政策，副院長兼國際醫療中心主任馬惠明去年領軍前進印尼，在雅加達對台商僑界舉辦健康講座，並安排印尼僑領來雲林健康檢查，也在東爪哇瑪琅的學術重鎮布拉維加亞大學醫學院辦雙邊急重症研討會，獲得熱烈迴響。

(中時 )