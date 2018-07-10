高職中輟生職訓獲一技之長 結訓薪資達30K

2018年07月10日 16:28 中時 盧金足

勞動部勞動力發展署中彰投分署分署長陳瑞嘉（中）表示，青年們在面臨就業或升學的抉擇時，其實還有第三條路「職業訓練」可以選擇。（盧金足攝）

17歲張家丞原來就讀職校機電科，高一時離開校園，投入勞動部勞動力發展署中彰投分署開辦為期半年「機電整合班」的職訓課程。還沒結訓就已獲得兩家以上相關企業的錄取通知，不但薪資達30K，公司還提供受訓期間的獎學金，他感謝中彰投分署的專業培育及就業媒合服務，投入職場後以實力找到人生新方向。

目前正值社會新鮮人畢業時節，勞動部勞動力發展署中彰投分署分署長陳瑞嘉表示，青年們在面臨就業或升學的抉擇時

，其實還有第三條路「職業訓練」可以選擇。

陳瑞嘉指出，職業訓練期間除了培育學員專業技能外，提供預聘制度等就業媒合服務，106年職訓學員訓後就業率高達95.8％，其中還有106位學員透過預聘，在結訓前就與企業簽約，讓學員安心穩定地吸收專業技能，在結訓後與職場無縫接軌，

「學校教給我的事情很多，但坐在教室中上課學習讓我感到枯燥，我更喜歡親手實作，所以高職唸到一半就休學，成了大家所說的中輟生。」張家丞熟練操作機台，信心十足。

張家丞說，自己對機電方面非常有興趣，但是覺得學校的教學方式跟自己想要的學習內容不同，沒辦法從實務中累積經驗。

當初要休學時，自己和家人對未來其實都有些疑慮，想就業卻又擔心自己的專業度不夠，沒有公司會錄用，所以選擇勞動部勞動力發展署中彰投分署的職訓課程，希望學習機台的實務操作，

「如果還是找不到工作，只好硬著頭皮再回學校了」，沒想到在參加職訓課程之後，現在竟然順利就業，公司開出理想的薪資待遇，他跟家人都非常開心，感謝中彰投分署的專業培育及就業媒合服務。

張家丞說，和他一樣無法適應教育體制的學生所在多有，相比其他人的經歷我算幸運的，高職休學後我選擇加入勞動部勞動力發展署中彰投分署的職訓課程，讓只有國中學歷的我目前就能找到一份月薪30k以上的工作。

對於同年紀的朋友，張家丞也分享自己的經驗，在選擇職訓課程時，一定要先了解自己的興趣所在，選擇正確的職類，認真用心學習，就能夠成功學得一技之長，開拓不一樣的未來。此外，他也更懂得規劃自己的人生，在取得職場的入場券之後，接下來還打算再回學校進修，讓職涯發展可以更順利。

(中時 )