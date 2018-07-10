學當網紅？丁守中：我會做事 和柯文哲就是不一樣

2018年07月10日 16:05 中時電子報 綜合報導

台北市長柯文哲網路節目點閱率飆高引發關注。不過國民黨台北市長參選人丁守中表示，他與柯文哲不一樣，「柯文哲會做秀 ，丁守中會做事」。他並反問，柯文哲上節目做秀，除了搞笑好玩之外，對台北城市競爭力提升，以及年輕人擺脫低薪窮忙，有任何改變？

丁守中也以自己推動悠遊卡小額消費為例，強調他透過電子票證發行管理條例領銜立法，為悠遊卡創造了龐大商機，節省找零錢時間，減少商家收到假鈔風險，消費的便利性更讓悠遊卡幾乎人手一卡。也證明了他的做事能力。

丁守中今天在臉書PO文作了以上表示。他說，媒體這幾天圍著追問他有什麼方法能跟柯文哲一樣？但他只覺得，「丁守中跟柯文哲就是不一樣」！

丁守中說，他十二年前參選台北市長，考察各國交通票證，發現只有台北的悠遊卡不能做小額消費，主因是金管會要開放預付型金融卡而反對，於是2007年，他主動在立法院領銜提出條例草案，並全程主導協調立法，辦了多次公聽會，歷經兩年奮鬥，终於在2009年三月獲得多數委員支持完成立法，讓悠遊卡能夠變成小額消費的電子錢包。

丁守中說，現在悠遊卡發行量已超過3750萬張，每天120到160萬人使用悠遊卡搭乘大眾運輸工具與進行各種小額消費。小額消費累計次數已突破四億人次，平均每次消費金額約70元，日交易額超過4300萬元，全年營業額超過156億。合作特約商店超過一萬家，連計程車上也都可以使用。

(中時電子報)