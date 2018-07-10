民進黨2名前黨工市黨部前靜坐抗議

民進黨台南市黨部前專員吳宥成（左）及前秘書陳世輝（右）前往市黨部門前靜坐，抗議被無故資遣。（洪榮志攝）

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民進黨台南市黨部前專員吳宥成及前秘書陳世輝10日前往市黨部門前靜坐，抗議被無故資遣。吳宥成指出，市黨部竟然委託律師在法庭外要求以一審判決金額的5成和解，根本是藐視判決。市黨部則回應，指出發點是以和為貴、善意和解，如果協議不成將繼續訴訟。

吳宥成擔任民進黨台南市黨部專員時，屬一年一聘。他指出，任職半年後無故被市黨部解職，經向市府勞工局提勞資協調不成後，才提出訴訟。台南地方法院日前判決市黨部應該賠償他後半年薪資及每周六、日的加班費，合計23萬2560元。

不料，市黨部除不服上訴台南高分院，9日下午進行二審準備程序庭時，市黨部委託的律師更提出要和解，並於開庭結束後在庭外說，市黨部同意以一審判決金額的5成和解；但他實在無法認同，更認為市黨部根本藐視法官判決。

陳世輝也說，今年6月主委交接期間，市黨部曾說是因才適用，所以16位黨工辭了8人，其中3人回聘；但其實這並非人才適用問題，而是派系鬥爭下的產物，讓基層黨工無法公正地為黨員服務。

民進黨台南市黨部則澄清，指律師對吳所提的是建議，黨部也希望以和為貴、善意和解；至於陳世輝所說的並非事實，後續都將交由律師轉達、處理。

直到下午1點左右，台南市警六分局長黃勝智指派金華派出所副所長郭政賀前往勸退，由於吳宥成也是六分局義警中隊幹事，並與黃勝智熟識且認為對方為人不錯，不希望讓警方為難乃同意撤退。不過，陳世輝強調，對於市黨部不聞不問，他還會再來抗議，並準備埋鍋造飯長期抗戰。

(中時 )

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