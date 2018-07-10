廠商延遲供貨 今年流感疫苗10／15日開打

2018年07月10日 16:26 中時 魏怡嘉

近年國內大多是10月1日開打的公費流感疫苗，疾管署表示，今年由於世界衛生組織WHO更改病毒株預測，加上病毒株雞胚胎培養較慢，導致流感疫苗廠商延遲供貨，今年公費流感疫苗開打日期因而延至10月15日，但仍採購600萬劑，不僅不影響原有公費接種對象權益，還新增中途學校學生及外僑學校返國學生。

疾管署副署長羅一鈞表示，今年三價流感疫苗A流H3N2改為新加坡株，B流則維持維多利亞株，但品系改為美國科羅拉多州，每年WHO病毒株的預測多會有所變動，但今年在病毒株雞胚胎培養上較慢，過去大約每5、6年都會碰到一次，導致廠商延後供貨，國人今年公費流感開打日因而順延半個月。

羅一鈞指出，這次並非第一次公費流感疫苗開打回延後，在2007年之前，國內都是何時疫苗到貨何時開打，直到2007年之後才統一在10月1日開打，但在2006年及2011年均曾因疫苗到貨的晚，調節自費或是學校集體延後打，未在10月1日同時開打。

羅一鈞表示，開打日期雖然延後半個月，但公費接種對象仍為50歲以上成人、醫事及衛生防疫相關人員、孕婦及6個月內嬰兒的父母、禽畜業及動物防疫相關人員、滿6個月以上至國小入學前幼兒、幼兒園托育人員及托育機構專業人員、具有潛在疾病者，國小、國中、高中、高職、五專一至三年級學生（含進修部與境外臺校，但不含補校）、少年矯正學校及輔育院學生，以及屬「中途學校-在園教育」性質的兒童及少年安置（教養）機構學生及安養與養護、長期照顧等機構對象等。

(中時 )