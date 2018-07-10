女超人唐美雲旋風飛大馬公演 宣傳歌仔戲曲還擔心颱風動態

2018年07月10日 16:24 中時 林淑娟

唐美雲帶領「唐美雲歌仔戲團」前往大馬演出。（民視）

唐美雲帶領「唐美雲歌仔戲團」前往大馬演出。（民視）

唐美雲前往大馬演出也抽空去逛了些景點。（民視）

唐美雲前往大馬演出，收到熱情粉絲送花、卡片和禮物。（民視）

唐美雲帶領「唐美雲歌仔戲團」前往大馬演出。（民視）

唐美雲帶領「唐美雲歌仔戲團」前往大馬演出，被粉絲認出搶拍照。（民視）

唐美雲在民視八點檔《幸福來了》殺青後，馬不停蹄帶著「唐美雲歌仔戲團」到馬來西亞進行文化交流演出，團長唐美雲說，這次是受馬來西亞「世遺機構」邀請、台灣「文資局」協助來到檳城以及吉隆坡公演，由她帶隊的一行人超過50位，已於7月4日出發預計待到7月17日返台，「整整兩週，真的是一趟馬來西亞深度之行」。

她第一天剛到檳城排演結束，就在街上被當地人認出問：「你是《幸福來了》的寶霞嗎？」瞬間成了拍照人形立牌，讓她又驚又喜！就連在吃早餐也遇到粉絲搶拍合影，直說看到台劇8點檔在海外這麼受歡迎，讓她很感動。雖然人在馬來西亞，不過唐美雲很關心瑪莉亞颱風動向，希望颱風快快走，不要造成台灣災情。

「唐美雲歌仔戲團」受邀到馬來西亞檳城以及吉隆坡2個城市，進行3齣戲碼《樊梨花與薛丁山-樊梨花招親》、《花田錯》、《玄奘法師》總計8場公演、10場講座，光是服裝道具行李就破150箱，一行50人隊伍相當龐大。出發馬來西亞當天剛好是第29屆傳統戲曲獎公佈入圍名單， 所以唐美雲ㄧ下飛機就接到恭喜簡訊不斷，在彩排之後，直接大啖檳城當地美食慶功。

這一次唐美雲行程滿檔，前三天的演出就吸引檳城3千多名當地粉絲一睹偶像風采，第一天在龍山堂邱演出的《樊梨花與薛丁山-樊梨花招親》以及在大華戲院的《花田錯》，都引起當地粉絲的熱烈支持，不少民眾頂著高溫拿著板凳在入口處排隊，其中讓唐美雲印象深刻是有位年邁長輩騎了3小時腳踏車就為了來看她的演出，她得知趕緊請工作人員安排長輩到前排最舒適的位置觀看，後來謝幕時，對方聽到唐美雲出場就站起來用力鼓掌，讓唐美雲非常感動。

唐美雲收到當地戲迷滿滿熱情，還有粉絲特地送當地名產、親手寫的卡片、喜氣紅包，還有卡片寫上「第一次看到真人唐美雲演出，很感動⋯⋯從五歲開始就跟著媽媽一起看！希望唐美雲每年都來！」，唐美雲說這次的文化交流之旅收獲滿滿，看到台灣歌仔戲能受在海外這麼受歡迎，自己也會繼續努力將台灣戲曲推廣國際，做好傳承工作，成為後生晚輩最大的後盾！

(中時 )