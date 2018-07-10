70公尺未開闢沙鹿永寧路通不了火車西站、議員促道路快開闢

2018年07月10日 16:58 中時 陳世宗

台中市政府協調重劃會沙鹿火車站西站公共設施先行開放通行，讓市民可以先行使用，但沙鹿區永寧路卻還差70公尺道路未開闢；陳姓民眾形容「世界上最遠的距離」，明明看得到沙鹿西站卻無法直達。市議員楊典忠10日說，這塊土地非屬於重劃區內，需要市府以徵收方式進行道路開闢。

楊典忠指出，沙鹿火車站西站2016年啟用，西站前自辦重劃區工程延宕遲至今年才開放道路、公園、停車格等公共設施！附近民眾發現，沙鹿西站道路雖然開放使用，卻與永寧路無法連接通行，向市府反映後才得知，原是沙鹿區永寧路與自辦重劃區之間尚有70公尺土地未徵收開闢。

楊典忠認為，都市計畫道路早就都已經規劃，重劃區內道路屬於地政局管轄，區域外道路屬建設局管轄，難道70公尺道路未開闢就沒人管嗎？明明沙鹿火車站近在咫尺，卻看得到、通不到，民眾紛紛向他反映，希望協助跟市府請求開闢。

楊典忠說，沙鹿火車站西站興建與自辦重劃區開闢都是在台中縣政府時代就開始進行，但是車站、重劃區、區外道路分屬中央與地方不同機關負責，所以這幾年來都是發現問題才「見招拆招」，永寧路連接沙鹿火車站這70公尺道路，市政府相關單位於上周辦理會勘。

市府強調，建設局針對道路開闢正研擬對策與經費，未來若有經費開闢再請地政局協調重劃會進行道路開通；屆時沙鹿區興安、斗抵、潭仔墘、梧棲區永寧、永安、李厝、以及龍井山腳的居民就不用繞路搭火車，對於味丹、福壽上班民眾也多一條道路可以使用。

(中時 )