應變中心會報》全台土石流黃色警戒359條

中央災害應變中心今（10日）下午舉行第四次工作會報。（葉書宏攝）

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中央災害應變中心今（10日）下午舉行第四次工作會報。（葉書宏攝）

強颱瑪莉亞朝台灣逼近，中央氣象局9日發布海上、陸上颱風警報，預估明（11日）清晨1時至6時風雨最大，中央災害應變中心今（10日）下午舉行第四次工作會報，農委會表示，截至下午3時30分，全台發布土石流黃色警戒359條，座落於8縣市16鄉鎮117村里；紅色警戒0條。

農委會表示，台北果菜批發市場今（10日）交易量1865公噸，9日休市，與8日1364公噸相比，共增加501公噸，每公斤價格從34.1元增加至37.1元，價格上漲8.8％。

另外，西螺果菜批發市場今（10日）交易量800公噸，與9日754公噸相比，共增加46公噸，公斤價格從32元增加至35.3元，價格上漲10.3％；冷藏根莖類、花果類及葉菜類共9210公噸，隨時因應調整市場價格。

經濟部表示，水利署及縣市政府已進行抽水機檢查及預備工作，各縣市政府已完成159座抽水站整備作業。已完成全台大型移動式抽水機1149部整備，其中1084部由各縣市自行統籌調度，65部由水利署掌控，並先行規畫預佈28部至影響機率較高地區待命。

中央災害應變中心統計，至今（10日）下午3時止，新北市、桃園市及新竹縣等3縣市進行預防性疏散撤離，人數共計431人；另外，新北市開設大豐社福館、西鶯活動中心、頂城活動中心等3處收容處所，共收容47人。

(中時 )

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