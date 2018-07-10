故宮南院BOT案宣布雙方終止契約

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旺報

爭議多時的故宮南院BOT案，國立故宮博物院與樺璽公司10日共同宣布雙方已簽訂協議，同意於107年7月10日終止契約。

國立故宮博物院南部院區整體規劃，包括文化體驗及住宿服務等配套設施，經公開評選後，於104年8月17日與樺璽公司簽訂BOT契約，合約長達50年（外加優先續約20年），預計分三期、投資49億元興建營運文化服務及附屬旅宿設施。

台北故宮指出，樺璽公司簽約後已完成第一期進度，惟第二、三期之興建工作，因行政院環保署函為本案有另行辦理「環境影響評估」之必要，復考量目前旅遊市場之變化，樺璽公司原計畫興建旅館設施之配套，亦有檢討必要。故宮與樺璽公司雙方基於追求社會最大公共利益之共識，合意於107年7月10日終止本契約。

BOT契約終止後，原第一期由樺璽公司營運之設施服務，如餐廳、停車場、園區內交通接駁、遊客中心等由故宮接管營運，相關服務均不中斷。故宮表示，未來南院將回歸文化教育場所定位，各項設施應以服務為前提，研議適當調整相關收費，以提供民眾最佳服務。

原BOT開發區將重新檢視包括行政院已核定的「故宮國寶文物修復展示館建設計畫」的建築配置及動線規劃、以及前瞻基礎建設計畫中嘉義縣政府所規劃「蔗埕文化園區及糖鐵五分車延駛計畫」等相關建設計畫及高鐵特定區周邊發展狀況通盤考量，故宮期待與地方共同研商後續辦理方向。

(旺報 )

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