日喝4大杯飲料 男大生結石引發腎水腫

2018年07月10日 16:57 中時 林欣儀

台中19歲男大學生因感覺夏天天氣炎熱，每天狂喝4大杯「波霸杯」紅茶或奶茶，希望補充水分，未料，日前感覺腰部劇痛、解尿困難，就醫檢查發現結石阻塞尿管導致腎水腫。醫生提醒，夏季補充水分也應控制少攝取鹽分，才不會成為「黃石公園」。

這名男大學生告訴醫生，因為天氣太熱，每天總會喝4、5杯1千CC的紅茶或奶茶解渴，心想這樣就有補充水分了，沒想到卻出現腰痛等症狀，且一度痛到連走路都困難。

亞洲大學附屬醫院震波碎石室主任石欣衛指出，前陣子天氣熱，泌尿科門診人數較平時增加約2成，多數患者因天氣熱、水分流失快，卻沒有適當、適時補充足夠水分，使得血液中草酸與血鈣結合形成草酸鈣結晶，出現腎結石、膀胱結石等情況。

石欣衛表示，若結石小於0.5公分，患者多數可自行排出，但若出現腰痛、血尿或排尿疼痛等情況，就必須儘速就醫，通常若腎結石小於2公分者會採用「體外震波碎石術」處理，若結石較大或位置在下段輸尿管、膀胱結石，則會採用尿道內視鏡手術治療。該名大學生經尿道內視鏡手術後，目前已出院休養。

石欣衛強調，台灣每10人就有1人可能罹患尿路結石，提醒民眾每天至少喝2千CC水分、多運動，可避免結石上身，但因茶飲屬於高草酸食物，攝取太多可能增加腎結石風險，飲料族要特別留意。

(中時 )