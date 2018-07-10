救援好威！泰洞穴搜救菁英今晚拚「達陣」

2018年07月10日 16:56 中時電子報 何宜玲

搜救人員正在黑暗的洞穴中執行任務。(圖/路透)

全球人民都在關心受困在泰國洞穴的12名足球少年和他們的足球教練，自從上月23日進入清萊睡美人洞以後，至今已過了整整17天。國際潛水專業人員和泰國當地海豹菁英部隊組成的搜救團隊，在前天救出首批4名孩童以後，昨天緊接著又救出4名，最後一批4名少年和教練預計今晚將全數被拯救出來。

還原整個事件過程，6月23日一群年齡介於11至16歲的12名足球少年，和帶領他們的25歲教練在結束練習以後，前往清萊省美塞縣睡美人洞遊歷探險，結果在洞內失蹤、受困其中。當天傍晚傳出他們受困的消息以後，多數人並不以為意，直到媒體大肆報導以後，泰國政府才向外求援，引起當地民眾和國際公民共同矚目。

剛開始音訊全無，直到7月2日晚間10點左右，2名英國潛水員在洞穴裡發現了他們，才讓外界知道13名失蹤的足球少年和教練仍全數存活。

但是問題出現了，原本渺無音訊到重新燃起希望，關鍵是如何將他們全部「安全的」拯救出來，這讓泰國民眾的心情隨之起伏。

7月6日，在國際救援團隊真正展開救援行動之前，一名38歲的泰前海豹突擊隊員沙曼(Saman Gunan)自願進入洞穴運送氧氣筒。但是他在回程途中，因為沒有給自己預留足夠氧氣，缺氧溺斃。其他潛水員發現他時，為他急救仍無效，由夥伴將他的遺體運送出洞。

這件事讓大家注意到洞穴救援的困難度。這13名受困者被困在距離洞口4公里的小洞窟中。潛水員來回一趟需要耗費11小時。

最後國際救援團隊決定採取「夥伴配對制」的救援方式，也就是每名少年由1名潛水員陪同離開洞穴。7月8日，13名國際潛水員和5名泰國海豹突擊隊員進入洞穴，展開長達11小時的救援行動。直到晚上9點左右，首名少年步出洞穴。當天共計救出4名少年。

7月9日，救援人員更加熟悉洞穴情況和搜救程序，因此僅僅花了9小時就完成當天預計救出的第2批4名足球少年。搜救情況進行得相當順利。

7月10日，國際救援團隊表示將在今晚救出最後5名足球少年和教練。由於泰國雨季即將來襲，希望整個洞穴救援行動今晚就能成功的圓滿落幕，相信這批國際救援人才也具備相當信心。

泰國洞穴救援行動時間表

6月23日：13名足球少年、教練失蹤。受困於睡美人洞穴

7月02日：2名英國潛水員發現13名失蹤少年和教練全部存活

7月06日：38歲的泰前海豹突擊隊員沙曼運送氧氣筒，出洞時不幸缺氧溺斃

7月08日：首批4名足球少年率先被救出洞穴。送往醫院治療

7月09日：第2批4名足球少年獲救出洞

7月10日：最後1批4名足球少年加上教練，共5人將一起被救出

(中時電子報)